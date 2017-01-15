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ЕЭК прогнозирует рост экономики в ЕАЭС в 2017 году

16.01.2017 15:47 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) прогнозирует экономический рост в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в 2017 году, заявила в рамках брифинга в МПЦ Sputnik член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая.

Минувший год оказался непростым для стран ЕАЭС, многие из них переживали проблемы, связанные с падением цен на нефть на мировых рынках, ощутили падение промышленного производства, сильные колебания курсов национальных валют и снижение объемов внешней торговли.

ЕЭК прогнозирует рост экономики в ЕАЭС в 2017 году
© Sputnik Евгений Биятов
Валовая о единой валюте в ЕАЭС: это даже не утопия, а антиутопия

"В 2016 году мы увидели много обнадеживающих сигналов, в том числе то, что экономические результаты 2016 года в ЕАЭС оказались лучше показателей 2015 года", — заявила Валовая.

Она отметила, что совокупный ВВП стран ЕАЭС в 2016 году сократился на треть, тогда как 2015 год показал падение на 2,5%. При этом сокращение ВВП произошло только у двух стран Союза — у Беларуси и у РФ.

Валовая заявила, что в 2017 году рост ВВП ожидается по всем странам ЕАЭС.

В ходе брифинга министр ЕЭК рассказала о том, как в Коллегии Евразийской экономической комиссии восприняли позицию Беларуси по подписанию нового Таможенного кодекса, что думают о введении в ЕАЭС единой валюты, а также заявила о том, что ЕЭК рассчитывает на скорейшее вступление Беларуси в ВТО.

Полную видеоверсию брифинга смотрите на сайте Sputnik.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Экономический подъем ожидается во всех странах Союза. Минувший год был намного лучше 2015-го, хотя по многим параметрам показатели не слишком позитивные.

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