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Во всем ищете негативные стороны и постоянно рассказываете окружающим о своих сложностях? Будьте осторожны — ученые доказали, что такое поведение ведет к ухудшению физического и психического здоровья.

Во всем ищете негативные стороны и постоянно рассказываете окружающим о своих сложностях? Будьте осторожны — ученые доказали, что такое поведение ведет к ухудшению физического и психического здоровья.

Автор нескольких статей о человеческой природе на «Psych Pedia», программист и философ Стивен Партон поясняет механизм влияния мышления на качество нашей жизни. Перевод статьи предствляет "Клуб директоров" .

1. Вы сами программируете свой мозг

Мозг человека — это сложная сеть нейронных связей (так называемых синапсов), разделенных пустым пространством (синаптической щелью). Всякий раз, когда у вас возникает мысль, один синапс отправляет сигнал другому, создавая своеобразный мост, по которому передается информация. С каждой повторяющейся мыслью синапсы из пары растут ближе друг к другу, уменьшая расстояние, которое преодолевает заряд.

Мозг меняет свою схему, адаптируясь и облегчая зарождение определенных мыслей. Задумайтесь над этим. Негатив порождает негатив!

2. Окружение меняет мышление

При виде человека, испытывающего гнев или бурный восторг, ваш мозг пытается настроиться на ту же волну, чтобы понять, что чувствует собеседник. Подключая синапсы, он воссоздает увиденные эмоции. Именно так работает «эффект толпы» на фестивалях и концертах, где все присутствующие будто сливаются в едином порыве.

Хотите перестать страдать от несправедливости жизни и настроиться на позитив? Окружите себя счастливыми людьми! Это — самый приятный способ перепрограммировать мозг.

3. Стресс разрушает и ваше тело

Страдает не только психика, но и физическая оболочка. Ослабляется иммунная система, повышается кровяное давление, увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения.

Виновник хорошо известен — это гормон стресса кортизол. Когда вы злитесь или расстраиваетесь, его концентрация в организме резко возрастает, что приводит к ухудшению памяти, рассеянности и проблемам со здоровьем.