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Латвия пока не готова ввести эмбарго в отношении энергии с Островецкой АЭС

16.01.2017 16:02 — Разное | Ежедневник  
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Латвия пока не готова ввести эмбарго в отношении энергии с Островецкой АЭС

фото: RIA/Scanpix

При этом латвийское правительство поддерживает позицию Литвы, которая считает, что следует применять высшие стандарты безопасности к строящейся в Островце Белорусской АЭС (БелАЭС).

Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью BNS (перевод – delfi.lt). 

Он сказал, что не рассматривает законы, которые бы ограничили закупку электроэнергии с этой станции. Однако добавил, что вопросы безопасности он постоянно поднимает на встречах с представителями Республики Беларусь и МАГАТЭ, но одновременно добавил, что БелАЭС стала вопросом внутренней политики Литвы, в который он не будет вмешиваться.

"Мы поддерживаем позицию Литвы и озабоченность экологическими стандартами и стандартами безопасности. Я обсуждал это с белорусским министром иностранных дел, поднимал этот вопрос на встрече с гендиректором МАГАТЭ. Однако мы придерживаемся позиции, согласно которой, мы как можно больше должны обсуждать это с белорусами. Мы не заходим так далеко, чтобы рассматривать какие-либо законы, но мы считаем, что стандарты безопасности и экологии должны быть на высшем уровне", - заявил министр BNS в Тракайском районе Литвы.

Он отметил, что вопрос синхронизации ЛЭП Балтийских стран с Западной Европой должны решать эксперты, а не политики, поскольку опыт показал, что преждевременное вмешательство политиков может мешать реализации региональных проектов.
 

 
 
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