﻿ Родился в рубашке. Водитель из Беларуси чудом остался жив после падения фуры с моста в Литве. 21.by
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Родился в рубашке. Водитель из Беларуси чудом остался жив после падения фуры с моста в Литве

16.01.2017 16:47 — Разное | Tut.by  
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Авария произошла утром 15 января на трассе Друскининкай — Меркине. Несмотря на то, что транспортное средство и полуприцеп превратились в груду металла, водитель серьезных травм не получил, пишет Delfi.lt.

По информации издания, за рулем фуры находился гражданин Беларуси. Предварительно, мужчина не выбрал безопасную скорость движения на скользкой дороге, не справился с управлением, в результате чего тягач с полуприцепом рухнул с моста.














Чтобы освободить водителя из кабины потребовалась помощь спасателей. Мужчина чудом уцелел. По словам очевидцев, водитель передвигался самостоятельно, ориентировался в пространстве, но его все равно увезли врачи скорой помощи.

 
 
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Тягач и полуприцеп после аварии превратились в груду металла.

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