|
Родился в рубашке. Водитель из Беларуси чудом остался жив после падения фуры с моста в Литве
Авария произошла утром 15 января на трассе Друскининкай — Меркине. Несмотря на то, что транспортное средство и полуприцеп превратились в груду металла, водитель серьезных травм не получил, пишет
По информации издания, за рулем фуры находился гражданин Беларуси. Предварительно, мужчина не выбрал безопасную скорость движения на скользкой дороге, не справился с управлением, в результате чего тягач с полуприцепом рухнул с моста.
Чтобы освободить водителя из кабины потребовалась помощь спасателей. Мужчина чудом уцелел. По словам очевидцев, водитель передвигался самостоятельно, ориентировался в пространстве, но его все равно увезли врачи скорой помощи.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тягач и полуприцеп после аварии превратились в груду металла.
|
Архив (Разное)
Комментарии