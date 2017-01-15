Авария произошла утром 15 января на трассе Друскининкай — Меркине. Несмотря на то, что транспортное средство и полуприцеп превратились в груду металла, водитель серьезных травм не получил, пишет Delfi.lt .

По информации издания, за рулем фуры находился гражданин Беларуси. Предварительно, мужчина не выбрал безопасную скорость движения на скользкой дороге, не справился с управлением, в результате чего тягач с полуприцепом рухнул с моста.





























Чтобы освободить водителя из кабины потребовалась помощь спасателей. Мужчина чудом уцелел. По словам очевидцев, водитель передвигался самостоятельно, ориентировался в пространстве, но его все равно увезли врачи скорой помощи.