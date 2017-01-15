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Домрачева рассказала о том, как часто дочка Ксения просит поесть по ночам
Выступившая после рождения дочки уже на двух этапах Кубка мира трехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева в «
— Ксюша — замечательный ребенок. Конечно, несколько раз за ночь, как и любой нормальный ребенок, просит у мамы поесть. Но делает это корректно, тактично. Мы очень хорошо друг друга понимаем.
Уле-Эйнар Бьорндален кроме того, что муж Дарьи, еще и восьмикратный олимпийский чемпион. Чему же Домрачева учится у него, как у спортсмена?
— Самое главное, чему можно у него поучиться, это собранности и организационным способностям. Он продумывает все до мелочей, каждый шаг в подготовке. Это в большом счете очень важно.
Домрачева также прокомментировала возможность Беларуси принять этап Кубка мира по биатлону. «Раубичи» могут принять эти соревнования в январе 2020 года вместо Антхольца, который в тот год примет чемпионат мира. Решение о том, где пройдет кубковый этап вместо итальянского местечка, может быть оглашено до конца нынешнего месяца.
— «Раубичи» — такая площадка, которая составит конкуренцию лучшим мировым стадионам, которые сейчас принимают этапы Кубка мира. Сравнение с Рупольдингом? Если бы в «Раубичах» сегодня было столько же снега, как в Рупольдинге, мне кажется «Раубичи» победили бы (смеется)!
На вопросы корреспондента «Беларусь 1» ответил и Уле-Эйнар Бьорндален, который теперь тоже просыпается по ночам.
— Кто глава семьи: Дарья или вы?
— Ксения.
— Что вы можете делать по хозяйству? Работа по дому или готовка, например?
— Я могу делать все, что необходимо. Мы оба выполняем одну и ту же работу. Может, только с кормлением ребенка мне сложно справиться.
— Вы учите русский язык. Можете сказать пару слов?
— Не могу ничего сказать на русском, пока он не будет на хорошем уровне. Надеюсь, через пару лет я смогу говорить на русском намного лучше.
— Что можете сказать о результатах Дарьи?
— Я очень счастлив, что она здорова. Она тренируется только два месяца. И то, что у нее уже такая хорошая форма — удивляет меня. Считаю, что еще через месяц она будет в очень хорошей, привычной для себя форме. Поэтому ждем месяц, а там посмотрим.
— Как вы думаете, есть ли у нее шансы на медаль Олимпиады-2018 в Южной Корее?
— О, еще очень много времени до Игр, не знаю, — сказал Бьорндален.
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Дарья Домрачева рассказала о том, как часто ей приходится просыпаться по ночам, чтобы покормить маленькую 3,5-месячную дочку, а также оценила спорткомплекс...
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