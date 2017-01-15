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Убрать за два дня: снег в столице будут оперативно плавить

16.01.2017 17:10 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Об утилизации снега с помощью снегоплавильного пункта в столице ведущему радио Sputnik Беларусь Вячеславу Шарапову рассказал заместитель начальника производства УП "Минскочиствод" Иван Цыбин.

Проектная производительность снегоплавильного пункта в Минске составляет 5 тысяч кубометров в сутки — это более 330 МАЗов с объемом кузова 15 кубических метров, или 14 машин в час.

Убрать за два дня: снег в столице будут оперативно плавить
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Снег привозят и выгружают на сепараторы дробилки. В них он измельчается, если в этом есть необходимость, и сепарируется,  если есть крупные включения — например, спрессованный снег не просыпается внутрь дробилок. На него подается сточная вода температурой в 16 градусов. Таким образом, снег тает", — сообщил собеседник Sputnik.

Иван Цыбин уточнил, что после плавления вода подается на минскую очистную станцию, где проходит полный цикл очистки.

Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец во время оперативного совещания в мэрии отдал поручение расчистить Минск от снега в течение ближайших двух дней. Мэр отметил, что возможностей и ресурсов для выполнения поручения у всех заинтересованных служб достаточно.

Комментарий заместителя начальника производства "Минскочиствод" Ивана Цыбина об утилизации снега с помощью снегоплавильного пункта в Минске слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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По поручению мэра Минска Андрея Шорца снег в столице уберут за два дня с помощью первого в Беларуси снегоплавильного пункта, расположенного в микрорайоне Чижовка.

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