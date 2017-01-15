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ЕЭК предложила Беларуси решить спор с Россельхознадзором в суде

16.01.2017 17:12 — Разное | Ежедневник  
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ЕЭК предложила Беларуси решить спор с Россельхознадзором в суде

фото: tut.by

Беларусь имеет право обратиться в суд по вопросу поставок продовольствия в Россию, заявила сегодня на пресс-конференции в Москве член Коллегии (министр) по основным направлениям интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая.

Татьяна Валовая констатировала, что в ЕАЭС создана единая система регулирования санитарной и фитосанитарной сфер. В то же время контроль за соблюдением общих правил возложен на национальные службы, сообщает БЕЛТА.

Она подчеркнула, что если белорусская сторона не согласна с выводами российских органов фитосанитарного контроля, у нее есть различные форматы опротестовать их, в том числе обратиться в суд. "Это совершенно нормальная практика", - сказала министр ЕЭК.

Ранее бывший премьер-министр Беларуси, а ныне член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Сидорский осудил действия Россельхознадзора в отношении белорусских продуктов питания, пишет tut.by.

«В связи с отсутствием у ЕЭК механизмов влияния на национальные органы государственной власти Республика Беларусь вправе обратиться в СудЕвразийского экономического союза для окончательного решения данного вопроса», — заявил он.

Напомним, глава Россельхознадзора Сергей Данкверт обвинил Беларусь в том, что страна активно пользуется ситуацией, когда российский рынок закрыли для поставок из ЕС, Украины, и ведет себя при этом недобросовестно. Озвученные им претензии касались не только реэкспорта санкционной продукции, но и качества белорусского молока.

В ответ на это президент Беларуси Александр Лукашенко резко раскритиковал главу российского ведомства и упрекнул правительство в том, что оно хранит молчание в ответ на несправедливые обвинения. В полемику поспешили вступить белорусские чиновники и пресса.


 
 
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Беларусь имеет право обратиться в суд по вопросу поставок продовольствия в Россию, заявила сегодня на пресс-конференции в Москве член Коллегии (министр) по...

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