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Страны ЕАЭС будут компенсировать нарушения в сфере господдержки АПК
16.01.2017 16:58 — Разное | Ежедневник
фото: belarusfacts.by
Страны ЕАЭС будут компенсировать нарушения в сфере господдержки сельского хозяйства.
Как сообщается в пресс-релизе ЕАЭС, совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердил порядок выплаты компенсации в случае нарушения государством союза обязательств по господдержке АПК. Нарушениями являются превышение разрешенного уровня господдержки или применение запрещенных субсидий, пишет
Размер компенсации зависит от вида нарушения и равен величине превышения установленного объема поддержки или объему запрещенных субсидий. Она распределяется между государствами ЕАЭС пропорционально стоимостным объемам взаимной торговли сельхозпродукцией.
В случае применения запрещенных субсидий в отношении конкретной продукции компенсация распределяется пропорционально долям государств-членов в общем объеме взаимной торговли этим сельскохозяйственным товаром. Если господдержка предоставлена сверх разрешенного объема, компенсация распределяется пропорционально долям государств-членов в объеме торговли всеми сельскохозяйственными товарами с государством, нарушившим обязательства.
Порядок принят с учетом методологии расчета господдержки сельского хозяйства и форм уведомлений о ее объемах, которые ранее утвердил совет ЕЭК.
Как заявил член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский, слова которого приводятся в пресс-релизе, с принятием порядка выплаты компенсации ЕАЭС завершил формирование нормативной правовой базы в области сельскохозяйственных субсидий.
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Страны ЕАЭС будут компенсировать нарушения в сфере господдержки сельского хозяйства.
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