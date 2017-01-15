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Лукашенко обратил внимание египетских бизнесменов на низкую стоимость продукции МТЗ и МАЗа

16.01.2017 17:39 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко обратил внимание египетских бизнесменов на низкую стоимость продукции МТЗ и МАЗа

фото: president.gov.by

Перед Беларусью и Египтом открываются новые горизонты сотрудничества. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 16 января на открытии белорусско-египетского делового форума.

По мнению главы государства, в Египте можно организовать новые совместные сборочные предприятия по выпуску карьерной, дорожно-строительной и коммунальной техники, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

«Перед Беларусью и Египтом открываются новые горизонты сотрудничества. Вам достаточно хорошо известны тракторы «Беларус». В настоящее время еще одно наше крупное предприятие — Минский автомобильный завод — начинает осваивать египетский рынок, — сказал Лукашенко. — Важно, что мы не только продаем белорусскую технику, но и готовы приходить сюда со своими технологиями и специалистами, создавать здесь образцово-показательные предприятия, показывать, как мы можем работать, и учить египетских людей производить эту продукцию».

Белорусский лидер отметил, что специалисты готовы поделиться с египетскими партнерами накопленными знаниями и практическим опытом в области технологий геологоразведки, бурения глубоководных скважин и очистки сточных вод. По его словам, в агропромышленной сфере Беларусь готова совместно реализовывать проекты «вплоть до создания демонстрационных хозяйств и перерабатывающих предприятий».

Александр Лукашенко призвал представителей бизнеса обеих стран активнее использовать в налаживании двусторонних связей возможности белорусско-египетской торговой комиссии, рабочей группы по развитию сотрудничества в сфере промышленности.

«Вносите свои аргументированные предложения и будьте уверены в поддержке на самом высоком уровне. Со стороны моего коллеги и друга президента Египта Абдель Фаттаха аль-Сиси вы встретите аналогичный подход», — выразил он уверенность.

Перед открытием форума Лукашенко и Абдель Фаттах аль-Сиси посетили выставку белорусской техники. При осмотре выставочных образцов и грузовиков МАЗ прозвучало предложение передать египетской стороне необходимые чертежи для производства, в частности, дополнительного навесного оборудования на автотехнику.

«Мы передаем вам на первом этапе технологии производства данных надстроек, а нижнюю часть и кабину будем пока готовить в Минске, постепенно замещая производство и перенося его в Египет, — сказал Лукашенко. — Так постепенно будем передавать технологии. И это по всем направлениям, не только по автомобильной технике».
Он обратил внимание на широкий спектр использования техники МАЗ и МТЗ, а также ее низкую стоимость по сравнению с западными аналогами.


 
Теги: Минск
 
 
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Перед Беларусью и Египтом открываются новые горизонты сотрудничества. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 16 января на открытии...

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