|
Совмин пересмотрел систему выдачи прокатного удостоверения фильмам: теперь бесплатно и бессрочно
Выдавать решение о классификации фильмов будет Институт культуры Беларуси, а не Министерство культуры. Это предусмотрено
Административная процедура «Государственная регистрация фильма и выдача государственного регистрационного удостоверения на фильм» заменяется на «Выдачу решения о классификации». Она будет бесплатной, а выдаваемые решения будут действовать бессрочно (ранее — на срок действия прав заявителя). Срок осуществления процедуры — 5 календарных дней (ранее — до 10 рабочих дней), а в случае необходимости направления фильма в РЭК по предотвращению пропаганды порнографии, насилия и жестокости - как и ранее, 30 календарных дней.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выдачей решений о классификации фильмов будет заниматься государственное учреждение образования "Институт культуры Беларуси".
|
Архив (Разное)
Комментарии