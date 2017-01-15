﻿ Совмин пересмотрел систему выдачи прокатного удостоверения фильмам: теперь бесплатно и бессрочно. 21.by
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Совмин пересмотрел систему выдачи прокатного удостоверения фильмам: теперь бесплатно и бессрочно

16.01.2017 17:57 — Разное | Tut.by  
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Выдавать решение о классификации фильмов будет Институт культуры Беларуси, а не Министерство культуры. Это предусмотрено постановлением Совета министров от 12 января 2017 года № 21 «Об осуществлении отдельных административных процедур в сфере культуры».

Административная процедура «Государственная регистрация фильма и выдача государственного регистрационного удостоверения на фильм» заменяется на «Выдачу решения о классификации». Она будет бесплатной, а выдаваемые решения будут действовать бессрочно (ранее — на срок действия прав заявителя). Срок осуществления процедуры — 5 календарных дней (ранее — до 10 рабочих дней), а в случае необходимости направления фильма в РЭК по предотвращению пропаганды порнографии, насилия и жестокости - как и ранее, 30 календарных дней.


 
 
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Выдачей решений о классификации фильмов будет заниматься государственное учреждение образования "Институт культуры Беларуси".

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