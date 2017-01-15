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Еще четыре платные парковки в Минске: пока они работают в тестовом режиме
В Минске на бульваре Мулявина с 16 января парковки стали платными — сначала они будут работать в тестовом режиме, а с 17 февраля перейдут в штатный режим работы, сообщается на
Зоны платной парковки располагаются на бульваре Мулявина:
Завершение тестовой эксплуатации данных зон и переход в штатный режим оплаты произойдёт 17 февраля.
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До 20 января они будут работать в тестовом режиме.
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