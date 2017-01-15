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Еще четыре платные парковки в Минске: пока они работают в тестовом режиме

16.01.2017 17:28 — Разное | Tut.by  
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В Минске на бульваре Мулявина с 16 января парковки стали платными — сначала они будут работать в тестовом режиме, а с 17 февраля перейдут в штатный режим работы, сообщается на сайте ГУ «Парковки столицы».


Фото: Станислав Шаршуков, AUTO.TUT.BY

Зоны платной парковки располагаются на бульваре Мулявина:

  • с обеих сторон проезда от проспекта Независимости до улицы Золотая Горка;
  • с обеих сторон проезда от улицы Золотая Горка до проспекта Независимости;
  • в проезде между зданиями улица Гикало, 4 и бульвар Мулявина, 5;
  • на участке улицы Золотая Горка: между улицами Гикало и бульваром Мулявина.

Завершение тестовой эксплуатации данных зон и переход в штатный режим оплаты произойдёт 17 февраля.

 
Теги: Минск
 
 
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