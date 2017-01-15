В Минске на бульваре Мулявина с 16 января парковки стали платными — сначала они будут работать в тестовом режиме, а с 17 февраля перейдут в штатный режим работы, сообщается на сайте ГУ «Парковки столицы».



Фото: Станислав Шаршуков, AUTO.TUT.BY

Зоны платной парковки располагаются на бульваре Мулявина:

с обеих сторон проезда от проспекта Независимости до улицы Золотая Горка;

с обеих сторон проезда от улицы Золотая Горка до проспекта Независимости;

в проезде между зданиями улица Гикало, 4 и бульвар Мулявина, 5;

на участке улицы Золотая Горка: между улицами Гикало и бульваром Мулявина.

Завершение тестовой эксплуатации данных зон и переход в штатный режим оплаты произойдёт 17 февраля.