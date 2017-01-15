Председатель АБФФ Сергей Румас в интервью телеканалу «Беларусь 5» рассказал о том, как продвигается поиск кандидатов на пост главного тренера сборной Беларуси по футболу, оказавшийся вакантным после отставки Александра Хацкевича, который в начале декабря 2016-го был уволен после того, как не согласился на урезание зарплаты. Глава национальной федерации также озвучил задачу перед новым наставником.



Сергей Румас. Фото: abff.by

— Подбор нового тренера сборной Беларуси уже перешел в активную стадию. За неделю — одно-два интервью с кандидатами на пост наставника проходят. Еще две-три недели — и федерация будет определяться с главным тренером сборной Беларуси.

Сегодня есть порядка 5−6 реальных кандидатов, которые, на первый взгляд, устраивают федерацию. Уже два интервью провели, осталось четыре. После этого будут более прдметные разговоры. Хотим, чтобы кандидаты представили программы, то, как они видят себя на этом посту. В принципе, требования у нас очень простые. Тренера берем сразу на полтора цикла — на окончание нынешнего и на цикл чемионата Европы. В качестве задачи ставим вполне достижимую цель — выход в группу на Евро-2020.

Интервью с претендентами проводим в основном мы с Сергеем Вагаршаковичем Сафарьяном (первый зампред АБФФ — SPORT.TUT.BY). Вопросы обсуждаются стандартные. Кандидатов интересует, что хочет видеть федерация от тренера: только ли национальной сборной ему придется заниматься, либо и кураторством других сборных. Конечно, сразу обсуждаем вопросы оплаты труда, говорим, какой бюджет федерация может потратить на главного тренера и его штаб…

Но назвать бюджет пока не могу. Вдруг мы договоримся с каким-нибудь тренером о более низком бюджете, а вы тут раскроете все карты.

Видео: Беларусь 5

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Мы рассматриваем и как отечественных специалистов, так и зарубежных. Это и тренеры, которые родились в Беларуси, а тренировали на постсоветском пространстве, в Европе. Сейчас, уже, наверное, трудно найти тренера, который был бы чистым белорусом.

Чтобы был результат — вот это самое главное. Хотим избежать тех ошибок, которые у нас были с предыдущими главными тренерами. У одного были одни ошибки, у второго — другие. Учитывая опыт, который мы приобрели, хотим выбрать оптимальный вариант", — сказал Сегей Румас.