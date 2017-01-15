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Две награды завоевали белорусские лыжники в заключительный день Кубка Восточной Европы

16.01.2017 18:31 — Разное | Tut.by  
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Две награды завоевали белорусские лыжники в заключительный день Кубка Восточной Европы, который завершился в республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи», сообщает корреспондент БЕЛТА.

В гонке на 10 км свободным стилем у женщин представительница белорусской команды Юлия Тихонова заняла второе место с результатом 25 мин. 59,0 сек.


Юлия Тихонова. Фото: Белорусский лыжный союз

Победительницей стала Анна Нечаевская из России — 25 мин. 43,3 сек. Бронзовую награду завоевала другая представительница российской команды Наталья Ильина — 26 мин. 03,1 сек.

В десятке сильнейших оказались еще одна белоруска Полина Сероносова, разместившаяся на девятой строке итогового протокола — 27 мин. 18,5 сек. Еще одна представительница белорусской команды Инна Луконина завершила выступление 12-й — 27 мин. 43,7 сек.

Сильнейшим среди мужчин в гонке на 15 км свободным стилем стал россиянин Владислав Скобелев — 35 мин. 16,3 сек. Серебряная медаль на счету Виталия Пухкало из Казахстана — 35 мин. 30,1 сек. Третье место занял лыжник сборной Беларуси Юрий Астапенко — 35 мин. 33,3 сек.

Два других белорусских спортсмена Сергей Долидович и Михаил Семенов показали одинаковое время прохождения дистанции (36 мин. 04,3 сек.) и разделили шестую строку итогового протокола. Михаил Куклин финишировал десятым — 36 мин.24,7 сек.

Кубок Восточной Европы по лыжным гонкам проводится с 2008 года. В текущем сезоне «Раубичи» принимают четвертый этап, еще три состоятся в феврале. Победители общего зачета этих соревнований получат право выступить вне квоты для национальных сборных в следующем сезоне в Кубке мира по лыжным гонкам.

Организаторами этапа Кубка Восточной Европы в «Раубичах» выступают Министерство спорта и туризма, НОК Беларуси, Белорусский лыжный союз, Белорусская федерация лыжных гонок, Миноблисполком и Мингорисполком.

 
 
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