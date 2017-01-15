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В заявке гандбольной сборной России на ЧМ-2017 клуб из Запорожья отнесен к юрисдикции РФ
В официальной
В ростере сборной России сразу четыре гандболиста являются игроками чемпиона Украины — запорожского «Мотора» — Глеб Калараш, Сергей Шельменко, Игорь Сорока и Виктор Киреев.
Клуб БГК имени Мешкова из Бреста, за который выступает россиянин Павел Атьман, значится в заявке сборной России как белорусский.
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В официальной заявке мужской сборной России на проходящий нынче во Франции чемпионат мира-2017 по гандболу в графе клубной принадлежности игроков команда "Мотор" из...
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