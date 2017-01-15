В официальной заявке мужской сборной России на проходящий нынче во Франции чемпионат мира-2017 по гандболу в графе клубной принадлежности игроков команда «Мотор» из Запорожья указана как российская.

В ростере сборной России сразу четыре гандболиста являются игроками чемпиона Украины — запорожского «Мотора» — Глеб Калараш, Сергей Шельменко, Игорь Сорока и Виктор Киреев.



Фото: ihf.info

Клуб БГК имени Мешкова из Бреста, за который выступает россиянин Павел Атьман, значится в заявке сборной России как белорусский.