﻿ В заявке гандбольной сборной России на ЧМ-2017 клуб из Запорожья отнесен к юрисдикции РФ. 21.by
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В заявке гандбольной сборной России на ЧМ-2017 клуб из Запорожья отнесен к юрисдикции РФ

16.01.2017 19:24 — Разное | Tut.by  
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В официальной заявке мужской сборной России на проходящий нынче во Франции чемпионат мира-2017 по гандболу в графе клубной принадлежности игроков команда «Мотор» из Запорожья указана как российская.

В ростере сборной России сразу четыре гандболиста являются игроками чемпиона Украины — запорожского «Мотора» — Глеб Калараш, Сергей Шельменко, Игорь Сорока и Виктор Киреев.


Фото: ihf.info

Клуб БГК имени Мешкова из Бреста, за который выступает россиянин Павел Атьман, значится в заявке сборной России как белорусский.

 
Теги: Брест
 
 
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В официальной заявке мужской сборной России на проходящий нынче во Франции чемпионат мира-2017 по гандболу в графе клубной принадлежности игроков команда "Мотор" из...

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