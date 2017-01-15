Судьба усадебной застройки в границах ул. Одоевского — Верещагина — Харьковской — Гусовского пока не решена. Такая информация, как передает корреспондент агентства «Минск-Новости» , прозвучала 16 января в контакт-центре Мингорисполкома в ходе тематического дня информирования населения, темой которого стало проведение общественных обсуждений во Фрунзенском районе.

Ранее усадьбы в границах указанных улиц предполагалось заменить многоэтажным жильем. Земля под застройку была выделена ОАО «Земля инвестиций», а Мингорисполком принял решение об изъятии земельных участков у собственников частных домов. Инвестор разработал проект, но далее этого дело не сдвинулось.

— Осенью прошлого года решение Мингорисполкома было отменено в связи с тем, что инвестор не приступил к реализации проекта и имущественные права граждан не реализовал, — пояснила главный специалист управления архитектуры и строительства администрации Фрунзенского района Екатерина Савченко. — Поэтому людям вернули право распоряжаться своей недвижимостью. Что касается дальнейшей судьбы этой территории, то сейчас разрабатывается детальный план на нее, но администрация пока не знакома с документацией. Когда градостроительный проект детального планирования будет готов, он поступит к нам для прохождения процедуры общественного обсуждения.

Как рассказала Савченко, в 2016 году в районе проведено 7 общественных обсуждений, еще два проекта сейчас проходят эту процедуру. Практически все обсуждения были резонансными. Например, застройка территории воинской части в Масюковщине, промзона у НПО «Центр», размещение административного объекта на улице Д. Сердича, преобразования парка «Тиволи» и территории в границах улиц Матусевича — Пушкина — Ольшевского — П. Глебки. Определенные пожелания жителей, высказанные во время обсуждений, учитывались. Так, из проекта в Масюковщине было исключено размещение одной из высоток на месте старой застройки. Прислушались и к мнению жителей, выступающих против строительства беседок в лесопарке «Медвежино». По «Тиволи» были замечания против размещения картинга, сейчас «Минскградо» рассматривает возможность исключить этот объект из детального плана.

Как уточнила специалист, далеко не все пожелания жителей могут быть приняты во внимание, поскольку порой они идут вразрез с существующими градостроительными нормами. Например, много вопросов у минчан вызывает размещение многоуровневых или подземных гаражей. Однако обеспечить территорию местами для хранения транспорта — обязательная норма при разработке градостроительной документации.

На вопрос, часто ли представители общественности включаются в состав комиссий по проведению общественного обсуждения, специалист пояснила:

— За последние два года жители выступили с такой инициативой лишь однажды. Это произошло при проходящем сейчас обсуждении градостроительного проекта территории в границах улиц Матусевича — Пушкина — Ольшевского — П. Глебки. Но поскольку состав комиссии утверждается за три дня до начала обсуждения, а обращение инициативной группы произошло позже, то сейчас мы рассматриваем вместе с юристами возможность включения представителей общественности в комиссию. Если не будет противоречий с законодательством, мы удовлетворим просьбу горожан.