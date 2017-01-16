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минчане не дождались дворников и сами вышли на уборку снега

16.01.2017 23:13 — Разное | Tut.by  
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Минчане не стали дожидаться, пока в их двор от снега очистит специализированная техника и сами вышли на улицу с лопатами. Весь процесс запечатлела камера наружного наблюдения.

Видеоролик нам прислал читатель AUTO.TUT.BY Александр Кузнецов.
«Все устали от снега, трактора не дождаться. Поэтому в полдень 15 января жильцы из дома № 35 по улице Колесникова в Минске вышли на уборку снега. Постепенно стали выходить и другие жильцы. К 14 часам двор был практически очищен от снега. Но и до вечера выходили еще отдельные жильцы которые не смогли выйти до обеда. В результате — чистота и порядок своими руками», — написал Александр.

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Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 35
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Весь процесс запечатлела камера наружного наблюдения. Постепенно к добровольцам присоединялись и другие жильцы дома.

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