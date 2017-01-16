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минчане не дождались дворников и сами вышли на уборку снега
Минчане не стали дожидаться, пока в их двор от снега очистит специализированная техника и сами вышли на улицу с лопатами. Весь процесс запечатлела камера наружного наблюдения.
Видеоролик нам прислал читатель AUTO.TUT.BY Александр Кузнецов.
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Весь процесс запечатлела камера наружного наблюдения. Постепенно к добровольцам присоединялись и другие жильцы дома.
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