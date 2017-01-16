Минчане не стали дожидаться, пока в их двор от снега очистит специализированная техника и сами вышли на улицу с лопатами. Весь процесс запечатлела камера наружного наблюдения.

Видеоролик нам прислал читатель AUTO.TUT.BY Александр Кузнецов.

«Все устали от снега, трактора не дождаться. Поэтому в полдень 15 января жильцы из дома № 35 по улице Колесникова в Минске вышли на уборку снега. Постепенно стали выходить и другие жильцы. К 14 часам двор был практически очищен от снега. Но и до вечера выходили еще отдельные жильцы которые не смогли выйти до обеда. В результате — чистота и порядок своими руками», — написал Александр.

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