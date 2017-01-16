В честь знаменательной даты, 80-летия со дня рождения заслуженного тренера Беларуси Анатолия Мешкова, родившегося 7 февраля 1937 года, РУП «Белпочта» выпустило конверт «Спорт. Гандбол», сообщает официальный сайт БГК имени Мешкова.



Фото: bgk-meshkova.com

Таким образом, памятная дата, связанная с основоположником гандбола на Брестчине, имя которого носит Брестский гандбольный клуб имени Мешкова, была отмечена на официальном уровне.

Приобрести конверт можно в магазине «Филателия» (Минск, ул. Московская, 16) и почтовых отделениях страны.





БГК имени Мешкова является безусловным лидером белорусского клубного гандбола на протяжении нескольких лет. Брестчане становились чемпионами страны и обладателями Кубка Беларуси на протяжении трех предыдущих лет (2014−2016). Всего же в активе БГК 8 титулов чемпиона Беларуси и 9 побед в Кубке страны. Команда 7 раз участвовала в групповом раунде Лиги чемпионов, причем в минувшем сезоне впервые пробилась в плей-офф. Борьбу за выход в плей-офф Лиги чемпионов БГК продолжает и в нынешнем сезоне.