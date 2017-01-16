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Белорусские гандболисты проиграли Хорватии на чемпионате мира

17.01.2017 00:30 — Разное | Tut.by  
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Сборная Беларуси по гандболу проиграла Хорватии на чемпионате мира во Франции - 25:31 (15:18).


France Handball

Белорусы долгое время шли совсем рядом с хорватами, имея шансы набрать очки, но при счете 22:23 выдали неудачный отрезок, когда в течение семи минут не могли поразить ворота соперника. Больше шансов приблизиться к себе титулованные подопечные Желько Бабича уже не предоставили.

Беларусь: Мацкевич, Солдатенко; Бровко, Кулеш (2), Шинкель, Астрашапкин, Пуховский (2), Рутенко (5), Шилович (5), Шумак, Юринок (4), Баранов, Подшивалов, Королек (7), Титов, Гайдученко.

В среду белорусы сыграют с Германией, а в пятницу - с Венгрией. Для выхода в плей-офф нашей команде необходимо обязательно набирать очки в одном из этих поединков.

SPORT.TUT.BY провел мультимедийный онлайн матча.

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Сборная Беларуси по гандболу проиграла Хорватии на чемпионате мира во Франции - 25:31 (15:18).

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