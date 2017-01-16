Трижды побывавший в космосе астронавт Юджин Сернан, которому принадлежат последние слова, сказанные человеком на Луне, скончался в возрасте 82 лет, сообщается на сайте NASA .

Сернан был одним из 14 астронавтов, которые были отобраны для полета на Луну в октябре 1963 года. В 1966 году он совершил полет в космос в качестве второго пилота Gemini 9A, в 1969-м — в качестве пилота Apollo 10 и уже в ранге командира в 1972 году на борту Apollo 17.

«Покидая Луну в районе Таурус-Литтров, мы уходим так же, как и пришли и, с Божьей помощью, вернемся — с миром и надеждой для всего человечества. Удачи экипажу Apollo 17», — так звучат последние слова, произнесенные человеком на Луне.

Сернан также написал на поверхности Луны инициалы своей дочери: TDC.