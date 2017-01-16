«Мех дня» — зимний проект, которым мы греемся и доказываем: «мех» — должен быть живым, четверолапым и самым любимым.

Ваши истории о питомцах (как они появились, каков их характер, привычки и проделки — все это мы ждём в ваших письмах) и фото мы принимаем по адресу mehmeh@tut.by.

Вашему вниманию — истории о тех, кто любит нас просто за то, что мы есть. И платит за добро с лихвой: спасая нас от скуки, печали, холода и одиночества. Ну и, конечно, разделяя с нами лучшие моменты жизни! Если вы уже счастливый хозяин, пишите нам! Если нет — обратите внимание: в конце материала ищет дом, кажется, одна из самых красивых кошек в мире.

Лиса





Хочу с вами поделиться историей появления кошечки в нашей жизни.

Её зовут Лиса (с ударением на первый слог) — по мнению нашего папы, уж больно она похожа на лисичку: такая же шустрая, ловкая и, конечно, с рыженькими пятнышками.

Наша котейка нашла нас сама в октябре 2015 г. Как несложно догадаться, эта пора как раз совпадает с началом детской школы и концом дачного периода, когда все милые весенние котята, повеселив детишек за лето, просто оказываются ненужными по осени. Так как мы живем в частном секторе, всякая живность периодически прохаживается по нашему участку, но это, как правило, соседские питомцы.

Но как-то солнечным утром в углу участка промелькнуло яркое разноцветное пятно. Оно тихонько засело в кустах и стеснительно за нами наблюдало. Её заметила мама, которая как раз занималась на кухне делами. Когда она вышла на улицу, котейка сразу подошла и поласкалась. Как говорила: территория наша была «нейтральной», на неё часто забредали другие кошки и коты — решили, что и эта соседская.





Но буквально на следующий день наше чудо снова вернулось. Несмотря на предупреждения противников прикармливания посторонних животных на участке, я не могла просто так оставить эту ситуацию и начала её кормить. И, конечно, моментально она обосновалась у нас. Так и было положено начало «оккупации» наших сердец пушистиком. На ночь котёнок уже не убегал, только надежней прятался в спальник, в котором и прописался.

Так время шло, и подходили морозы. Забрать её сразу было непросто — у нас был один ярый противник живности в доме. Поэтому было принято волевое решение — взять её в дом на время, стерилизовать, привить и сразу пристроить в добрые руки. Всё же компромисс был достигнут, и кошка переехала в маленькую комнатку, где она тихо и благодарно спряталась от уже наступающих декабрьских морозов.





Она была чудесно ласковой и тихой, благодарной и деликатной. Как и планировали, мы сразу стали ей заниматься: прогнали глистов, потом стерилизовали. Собственно, каждый знает, как кошки выглядят после операции — бедные и несчастные. Это зрелище и стало переломным моментом. Забота о беззащитном животном растопила сердечко единственного сопротивлявшегося. Тогда и придумали имя — Лиса.

Так мы и решили: интеллигентная кошечка, видимо, уже нашла свой дом, с концами прописавшись в нашей семье:)





Так и начали жить с новым членом семьи в гармонии и радости вот уже второй год. А тот, кто больше всех сопротивлялся, теперь любит Лису больше всех нас вместе взятых. Теперь я знаю: дом без животно неполноценен.

Филя

Я — мизантроп. По отношению к котам тоже никогда «щенячьего» восторга и прочих «няшностей» не испытывала. Пока в дом не попал Филипп.





Помню этот день. Утро. Солнце. Комната, залитая долгожданным летним теплом. Звонок от мужа.

— Нам кот «надо»? — спрашивает голос мужа.

— Да… Или нет… Не знаю, — полусонно отвечаю я. Так… Кормежка, туалет, путанье под ногами — нет! Перезваниваю, говорю утвердительное: «Нет». Муж отвечает: «Поздно».

Он привез его из деревни, куда ездил по работе. Это розовое счастье сразу растопило мое сердце.





Если бы животным присуждались премии и награды, мой кот занял бы почетное первое место в номинации «самый точный и надежный будильник на 5.00»





А проблем с ним не было никаких. Филя оказался теплым, тактичным и очень ласковым. Своим обаянием покорил всю нашу семью!

Мы нашли общий язык. В буквальном и переносном смысле. Урчанье — «мне комфортно с тобой», нотки демарша высказывает через многочисленное «крякрякрякрякрякряк», мяукает — просится в туалет.





Филя настоящий… Настоящий член нашей семьи!

Кеша

Добрый день, хочу рассказать о своем питомце, у него, правда, меха нет, но это очень забавная и всеми любимая птичка.

Зовут моего волнистого попугая Кеша, купили мы его около 10 лет назад у милого старичка на Комаровке. Чуть больше месяца у меня ушло на то, чтобы приучить его к рукам, чтобы он не боялся садиться на плечи (хотя ему больше нравится вить гнезда из волос у меня на голове). Научился он говорить и несколько фраз, хоть и невнятно, но очень любит свое имя: «Кеся, где Кеся». Как-то подруга в гости приходила, и когда она собиралась уходить, Кеша громко крикнул ей вслед «девушка!», видно настолько понравилась:)





В общем, привык к людям настолько, что стал весьма смелым и даже, я бы сказала, наглым. Если ему хочется сесть на ногу или плечо, он сядет, сколько ты его ни прогоняй.





Если он хочет съесть твой кусок мяса или рыбы, он будет с криками пытаться у тебя его отобрать (да, да! эта птица ест всё, хоть и пытаемся следить, чтобы ему не досталось то, чего нельзя). Один раз даже чуть в холодильнике его не закрыла, он сел на миску с салатом и упорно не хотел улетать, даже оказавшись в холодном месте.





А болтун он еще тот! Любит вклиниваться в чужие разговоры, даже смеется вместе с людьми, но когда все замолкают, чтобы его послушать, он молчит вместе со всеми. Кеша даже по телефону умеет разговаривать! Прилетает, садится на руку и щебечет в трубку, а потом еще клюет меня за губу, чтобы я молчала.

В общем, живет это чудо с нами уже лет 10, даже точно уже не скажу, так что Кеша — настоящий член семьи!

Мурзик

Хочу и я поделиться грустной историей со счастливым концом.

Это была обычная пятница. Моя девушка возвращалась домой и увидела на остановке двух брошенных котят. Она покормила их и пошла дальше. Через несколько минут не выдержала, развернулась — решила вернуться и забрать их. Она позвонила мне вся в слезах и сказала: «Я не смогла спасти их. Одного котенка сбила машина». Как мог успокаивал, но она винила в этом себя. Вечером я вернулся домой и спросил у родителей, можно ли забрать выжившего котенка себе (у девушки две собаки в доме и других животных они не принимают). Смог уговорить! И назавтра моя девушка привезла нам прекрасного котенка.





У меня самого уже была кошка тринадцати лет. Первые недели две они с новеньким вообще не общались, только рычали друг на друга. Думали, что так и не смогут прижиться, но потом всё резко изменилось. Теперь они делают вместе всё! И спят, и едят, и играют. Ну и моя старшая кошка, у которой никогда не было котят, почувствовала себя мамой. Она его и моет, и следит за тем, где он и что делает.













Проблема с Мурзиком была только одна: попытки научить его ходить в лоток заканчивались ничем. А точнее, тем, что он просто засыпал в лотке:) Спасла старшая кошка: каким-то чудом она приучила его к лотку.





Ну, а любимые занятия Мурзика — простые, кошачьи: играть с карандашами/ручками, бегать за мячиком, ну и, конечно, есть и спать.

Люди, не ведите себя, как твари, и не бросайте животных. Горжусь своей девочкой, которая не смогла пройти мимо беды!

Ищет дом:

Цезарина





Про кошку с гордым именем Цезарина можно было бы снять сериал на сотню серий. Ведь именно такие сюжеты — умная, добрая и благородная красавица рождается в бедной семье и претерпевает одно несчастье за другим — чаще всего берут за основу сценаристы. Только вот счастливого финала в этой истории пока нет.

А началось всё так: наша соседка с первого этажа принесла в дом безумно красивого котенка — мраморная шёрстка с серебром, леопардовые пятнышки на животике и огромные глазищи-изумруды. Жила она на первом этаже, и котёнок всё время рассматривал огромный мир с подоконника, а мы рассматривали его и умилялись.





Все спрашивали, что за порода. Оказалось — породы нет, просто такая вот красотень уродилась. И получила имя Цезарина за свою красоту и стать. А ещё за смелость и любопытство — этому котёнку было интересно всё на свете, он удивлялся всему, что видел и слышал — и от этого глазищи становились ещё больше, занимая большую часть мордочки:)

Короче, Цезаринка стала любимицей всего подъезда. Хозяйка в ней тоже, вроде бы, души не чаяла. По крайней мере так она говорила поначалу.

Смущало только то, что уже тогда хозяйка Цезарины выпивала. Периодически мы видели её навеселе, а иногда и вовсе в невменяемом состоянии.

Ситуация усугубилась, когда у неё появился основательно пьющий сожитель. Попросту — алкоголик. Начались пьянки-гулянки, пьяные крики на весь подъезд и драки, из-за которых соседи вызывали милицию.

Цезарина всё чаще начала вылетать из окна на улицу или «с ноги» в подъезд и оставаться там. Сначала на ночь. Потом на весь день. Правда, раз в месяц, выйдя из запоя, «хозяйка» брала её в дом, кажется, даже купала, надевала ошейник. А потом — всё по новой.

Мы завели на площадке специальный резервный коврик для Цезерины и мисочки с водой и едой, сами время от времени «травили» ей блошек и глистов.

Почему не занимались пристройством? От малодушия, наверное. Сами себя успокаивали: мол, какой-никакой дом у неё есть.





Оказалось, что нет. Кульминация случилась, когда Цезерину стали бить. Проходя мимо двери, слышали, как ей отвешивали тумаки (по ощущениям кошка летела через всю квартиру и ударялась о стены), а однажды были свидетелями: хозяйка била её по животу и орала: «К коту просишься, дрянь? Котят мне принести хочешь, сука?».

Ну и, наконец, она её выгнала. Или не выгнала, но просто уехала, как сказал её сожитель, «на деревню», на месяц. Оставив растерянную кошку на улице — без еды и возможности укрыться от холодов.

Наше сердце не выдержало, когда Цезерина стала проситься в нашу квартиру: мы всегда кормили её, и она это, видимо, запомнила. Девочка не хотела оставаться на улице, плакала по-человечески просто и скреблась лапкой в дверь целый день.





У нас дома уже живёт трое животных, поэтому мы не смогли взять Цезарину себе, но отдали её на временную передержку. И несмотря на то, что Цезаринка первый раз в жизни в безопасности, слово «временно» ключевое.

Что о ней рассказать? То, что ей всего два года, она молодая, любопытная, общительная, но ненавязчивая мадемуазель. Мы сразу же свозили её к ветеринару, и, к счастью, она полностью здорова. Цезарина ходит на лоточек и за это время ничего не испортила в доме.

Какие она уморительные мордочки строит и как пытается разговаривать с людьми — не рассказать, надо видеть. Настоящая Актриса Актрисовна! Мурчалово у неё встроено такое мощное, что слышно было на весь подъезд:) Независима, как все кошки, но с непривычки ценит вдвойне, когда с ней нежны, и отвечает на это лаской. Любит быть тихой спутницей человека во всех его делах, подмуркивая и заглядывая в глаза. Ну и главное: несмотря на всё, что она пережила, Цезарина не стала злой и мстительной кошкой. Она по-прежнему верит людям, доверчиво подставляет мордочку и животик для поглаживаний и почесонов и старается забраться в ноги, чтобы там уснуть:)





Эту невероятную, многострадальную красавицу мы готовы отдать в самые добрые и ответственные руки — согласитесь, она уже достаточно натерпелась и теперь заслуживает счастья.

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