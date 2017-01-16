20 января в Минске пройдет премьерный показ нового спектакля по пьесе Н.В.Гоголя. Пьеса « Игроки » — это Гоголевская трактовка «Одиннадцати друзей Оушена»… или история о том, как компания шулеров ловко обобрала своего «собрата по бизнесу».





Гоголь разворачивает перед зрителем необычную интригу. Чтобы обмануть Ихарева (Сергей Лавыгин), компания шулеров разыгрывает настоящий спектакль. Режиссер этого действа — Утешительный (Андрей Финягин), ему же принадлежит и сценарий. Среди актеров есть постоянные члены труппы (Кругель, Швохнев) и ангажированные (младший Глов, Замухрышкин).





Пьеса «Игроки» — не просто злая сатира на шулерство. В своем последнем драматургическом произведении Гоголь размышляет о природе лжи, об искаженном взгляде на порядочность и совесть в обществе. В пьесе находится место для насмешек над взяточничеством чиновников, ложными представлениями о чести в офицерской среде.

«Игроки» практически сразу попали под свет рампы. Шостаковича этот сюжет вдохновил на создание оперы. Актуальна пьеса «Игроки» и сегодня. Об этом свидетельствуют экранизации и театральные постановки выдающихся мастеров: Сергея Юрского, Павла Чухрая, Олега Меньшикова, Романа Виктюка. Во Франции по пьесе был снят фильм, в котором роль Швохнева исполнил Луи де Фюнес.





Постановка, которую беларусы увидят 20 января уникальна актерским составом. В спектакле заняты актеры рейтинговых российских фильмов и сериалов:

Сергей Лавыгин (сериалы «Кухня», «Отель Элеон», фильмы «Горько», «Самый лучший день»), Дмитрий Миллер (сериалы: «Монте Кристо» (Максим Орлов), «Склифософский», «Светофор"(Эдик); «Бомбила»), (фильмы: «Слуга государев» (шевалье Шарль Де Брезе), «Весельчаки», «Масакра» (Беларусь). Андрей Финягин (сериал «Женский доктор»), Дмитрий Жойдик (любимый актер Романа Виктюка, с 2002 по 2011 г. играл все главные роли в его театре). Дмитрий Мухамадеев (сериал «Черные волки», лучшие фильмы «Последнее путешествие Синдбада», «9 рота», «Статский советник», «1612», спектакль «Жениться Вам надо, Барин»). Иван Добронравов (фильм Андрея Звягинцева «Возвращение», (пять призов Венецианского кинофестиваля, включая «Золотого льва»); «Дом», «Елена» (Андрея Звягинцева), сериалы: «Кадетство», «Екатерина», «Легенды о Круге»).





Спекталь «Игроки» состоится в КЗ «Минск» 20 января в 19−00. Купить билеты можно на сайте AFISHA.TUT.BY.

Цена билетов от 20 руб. до 130 руб. Заказ билетов: 8−029−120−5555; 8−017−327−87−82. Купить билет