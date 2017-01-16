﻿ В Минске женщина на Opel вылетела в кювет и опрокинулась: она погибла, трое детей - в больнице. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Минске женщина на Opel вылетела в кювет и опрокинулась: она погибла, трое детей - в больнице

17.01.2017 09:39 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Серьезная авария произошла утром 17 января на улице Основателей. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели. Информацию подтвердили в МЧС.


Фото: МГУ МЧС

По предварительной информации, около 07.30 33-летняя водитель Opel Meriva ехала по улице Основателей, не справилась с управлением, в результате чего автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся на левый бок.


Фото: МГУ МЧС

Кроме водителя, в автомобиле находились ее трое детей: мальчик 2007 года рождения, девочка 2009 года рождения и мальчик 2012 года рождения.

— Женщину и ее старшего ребенка из автомобиля при помощи специнструмента доставали спасатели, еще двоих детей извлекли до приезда работников МЧС очевидцы, — рассказал AUTO.TUT.BY заместитель начальника МЧС Минска Виталий Дембовский.


Фото: МГУ МЧС

В результате ДТП водитель Opel получила тяжелые травмы. В 07.53 врачи констатировали ее смерть. Троих детей с различными травмами доставили в больницу для осмотра.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Выбор дрели для дома
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика