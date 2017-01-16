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Выбор дрели для дома
Виды дрелей
Существует несколько видов приборов. Как выбрать дрель для работы с разными материалами?
Безударная нужна, чтобы просверлить проем при работе с мягкими материалами: деревом, пластиком, тонким металлом, гипсокартонном. Инструмент подходит при производстве мелкого характера: ремонта изделий, закрепления элементов на перегородках.
Ударная сверлит прочные структуры: кирпич, бетон, стены. Благодаря ударной функции, инструмент делает отверстие на потолке, полу, стене при закреплении люстры, шкафа, дверей. При запуске патрон движется так, что сверло быстро доходит до нужной точки.
В угловом инструменте патрон располагается под ровным углом. Можно сверлить в узких проемах.
Миксер-дрель смешивает растворы, лаки, а также очищает краску и ржавчину.
Какую дрель выбрать: бытовая или профессиональная?
Профессиональные дрели прочные и стойкие. Нужны при сильной нагрузке, а также при частом пользовании инструментом (несколько часов каждый день).
Бытовые приборы менее прочные, чем профессиональные, но дешевле. Если редко доставать устройство, чтобы что-то подправить, подойдет бытовой прибор.
Мощность двигателя
Мощность двигателя — важная составляющая параметров инструмента. Она влияет на скорость вращения, что отражается на производительности, функциональности прибора. Устройство с сильной мощностью легко справится с проделыванием отверстий в жестком материале.
Как выбрать дрель для сверления отверстия диаметр достигающегося 10 мм? Мощность должна быть 800 Вт. Безударный вариант, мощностью до 500 Вт, ударный — до 1500 Вт, миксер до 2 тыс. Вт.
Влияние скорости вращения на работу
Скорость — частота оборотов, совершаемая патроном. Чем больше скорость, тем быстрее будет проделано отверстие. Параметр скорости не так важен при работе с деревом или пластиком. А вот если это кирпич или металл, приобретайте модель в 3 тыс. об/с.
Профессиональные инструменты делают с автоматическим регулятором. При нажатии запуска патрон делает больше оборотов.
При покупке шуруповерта обратите внимание на параметры перед покупкой. Быстрота крутящегося момента не должна быть ниже 30 Нм.
Дрель с аккумулятором
Рекомендации по использованию электродрели
Чтобы инструменты служили долго и надежно, к выбору покупки подходите тщательно, ведь рынок предоставляет достаточно большой выбор ассортимента.
В хозяйстве применяется безударный, шуруповертный прибор. При необходимости пробивания бетона, кирпича, камня выбирайте ударный. Если в строительстве нужно работать с лаками и смесями выбирайте миксер.
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