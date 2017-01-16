

Сверление отверстий под картины, вешалки, регулировка двери, провисшей дверцы шкафа, закрепление материалов саморезами. Для быстрой и качественной работы нужна дрель. Помимо отвертки, молотка и плоскогубцев должна быть электродрель — неотъемлемая часть инструментов. Ниже рассмотрим какие дрели бывают, для чего и как выбрать дрель.

Виды дрелей

Существует несколько видов приборов. Как выбрать дрель для работы с разными материалами?

Безударная нужна, чтобы просверлить проем при работе с мягкими материалами: деревом, пластиком, тонким металлом, гипсокартонном. Инструмент подходит при производстве мелкого характера: ремонта изделий, закрепления элементов на перегородках.

Ударная сверлит прочные структуры: кирпич, бетон, стены. Благодаря ударной функции, инструмент делает отверстие на потолке, полу, стене при закреплении люстры, шкафа, дверей. При запуске патрон движется так, что сверло быстро доходит до нужной точки.

В угловом инструменте патрон располагается под ровным углом. Можно сверлить в узких проемах.

Миксер-дрель смешивает растворы, лаки, а также очищает краску и ржавчину.

Какую дрель выбрать: бытовая или профессиональная?

Профессиональные дрели прочные и стойкие. Нужны при сильной нагрузке, а также при частом пользовании инструментом (несколько часов каждый день).

Бытовые приборы менее прочные, чем профессиональные, но дешевле. Если редко доставать устройство, чтобы что-то подправить, подойдет бытовой прибор.

Мощность двигателя

Мощность двигателя — важная составляющая параметров инструмента. Она влияет на скорость вращения, что отражается на производительности, функциональности прибора. Устройство с сильной мощностью легко справится с проделыванием отверстий в жестком материале.

Как выбрать дрель для сверления отверстия диаметр достигающегося 10 мм? Мощность должна быть 800 Вт. Безударный вариант, мощностью до 500 Вт, ударный — до 1500 Вт, миксер до 2 тыс. Вт.

Влияние скорости вращения на работу

Скорость — частота оборотов, совершаемая патроном. Чем больше скорость, тем быстрее будет проделано отверстие. Параметр скорости не так важен при работе с деревом или пластиком. А вот если это кирпич или металл, приобретайте модель в 3 тыс. об/с.

Профессиональные инструменты делают с автоматическим регулятором. При нажатии запуска патрон делает больше оборотов.

При покупке шуруповерта обратите внимание на параметры перед покупкой. Быстрота крутящегося момента не должна быть ниже 30 Нм.

Дрель с аккумулятором

Строительные магазины предлагают дрели сетевые и аккумуляторные. Кабель сетевого устройства подключается к розетке. Аккумуляторный прибор имеет батарею. Функция удобна своей мобильностью. Но существуют ограничения. Мощный прибор не будет работать от аккумулятора. Из-за расходуемой энергии батареи хватит на час процесса. Предпочитаете аккумуляторное устройство, выбирайте с запасными батареями, блоком питания: пока одна батарея заряжается, другая в аппарате помогает сверлить.

Рекомендации по использованию электродрели

Учитывайте, что диаметр сверла влияет на количество оборотов.

Не меняйте положение прибора в процессе работы.

Не переключайте режимы в процессе.

Не включайте реверс, чтобы вынуть сверло из проема.

Чтобы инструменты служили долго и надежно, к выбору покупки подходите тщательно, ведь рынок предоставляет достаточно большой выбор ассортимента.

В хозяйстве применяется безударный, шуруповертный прибор. При необходимости пробивания бетона, кирпича, камня выбирайте ударный. Если в строительстве нужно работать с лаками и смесями выбирайте миксер.

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