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Прогноз на день. Как изменится курс доллара на торгах 17 января

17.01.2017 09:34 — Разное | Tut.by  
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На торгах 16 января рубль снизился только к доллару. Наш эксперт прогнозирует результаты сегодняшних торгов.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Торги парой EUR/USD накануне прошли достаточно спокойно в диапазоне 1,0580−1,0635 и закончились небольшим снижением у отметки 1,06 ровно. Утром вторника пара устойчиво росла и достигла 1,0650, нацелившись на возврат к уровню 1,0685, — отмечает старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб. — Сегодня в Великобритании выйдет целая серия показателей по декабрьской инфляции и выступит премьер-министр Тереза Мэй, Евросоюз опубликует январский индекс экономических настроений, а в США выступит секретарь Казначейства Джейкоб Лью. С момента закрытия торгов на БВФБ в 12.00 предыдущего торгового дня до сегодняшнего утра, евро к доллару на международном рынке вырос с 1,0580 до 1,0635, или на 0,5%. Соответственно, можно ожидать роста евро относительно доллара на открытии сегодняшних торгов БВФБ.

В понедельник торги «черным золотом» в целом прошли нейтрально. Они начались на отметке 55,8 доллара за баррель марки Brent, в течение дня опускались до 55,45 доллара, росли до 56,15 доллара, и закончили первый день недели на 55,9 доллара. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в понедельник высказал сомнения по поводу того, что рассчитанное на полгода соглашение о сокращении добычи нефти будет продлено. В этом он не видит необходимости, так как ожидает к лету роста спроса, но если все-таки вдруг такая необходимость возникнет, то, по его словам, нефтедобывающие страны могут повторно оценить ситуацию, и при необходимости продлить сокращение. На утренних торгах цена Brent незначительно снижалась с 56,05 до 55,9 доллара за баррель, а сегодняшней целью может стать уровень 55,5 доллара. Из-за отмечания в понедельник в США Дня Мартина Лютера Кинга, часть регулярной статистики, в том числе отчет Американского нефтяного института по запасам нефти, выйдет на день позже обычного расписания.

После окончания предыдущих торгов на БВФБ российский рубль к окончанию торгового дня снизился, а доллар, соответственно, вырос, с 59,65 до 59,87 рублей за доллар, или на 0,4%. Учитывая умеренное утреннее снижение нефти, торги долларом в Москве могут открыться его незначительным ростом.

Суммируя сказанное, наиболее вероятный сценарий открытия сегодняшних торгов валютой на БВФБ — рост евро, нейтральное поведение доллара и снижение российского рубля на фоне незначительного снижения валютной корзины.

 
 
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Наш эксперт прогнозирует на сегодняшних торгах рост евро и нейтральное поведение доллара.

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