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Эксперты назвали худшие пароли за 2016 год

17.01.2017 09:51 — Разное | Tut.by  
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Приложение для хранения Keeper опубликовало список самых распространенных паролей 2016 года, использование которых небезопасно. Об этом сообщает блог компании.


Фото: wired.co.uk

17 процентов пользователей выбрали защитой своих аккаунтов сочетание цифр от 1 до 6. Комбинации из «топ-25» составили более 50% всех паролей в базе. Вот как выглядит полный «рейтинг»:

1. 123456

2. 123456789

3. qwerty

4. 12345678

5. 111111

6. 1234567890

7. 1234567

8. password

9. 123123

10. 987654321

11. qwertyuiop

12. mynoob

13. 123321

14. 666666

15. 18atcskd2w

16. 7777777

17. 1q2w3e4r

18. 654321

19. 555555

20. 3rjs1la7qe

21. google

22. 1q2w3e4r5t

23 .123qwe

24. zxcvbnm

25. 1q2w3

Если в этом списке есть ваш пароль, лучше сменить его немедленно. Взлом такого пароля методом полного перебора (brute force) займет у злоумышленников считаные секунды.

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17 процентов пользователей выбрали защитой своих аккаунтов сочетание цифр от 1 до 6.

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