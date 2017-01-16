Приложение для хранения Keeper опубликовало список самых распространенных паролей 2016 года, использование которых небезопасно. Об этом сообщает блог компании.



Фото: wired.co.uk

17 процентов пользователей выбрали защитой своих аккаунтов сочетание цифр от 1 до 6. Комбинации из «топ-25» составили более 50% всех паролей в базе. Вот как выглядит полный «рейтинг»:

1. 123456 2. 123456789 3. qwerty 4. 12345678 5. 111111 6. 1234567890 7. 1234567 8. password 9. 123123 10. 987654321 11. qwertyuiop 12. mynoob 13. 123321 14. 666666 15. 18atcskd2w 16. 7777777 17. 1q2w3e4r 18. 654321 19. 555555 20. 3rjs1la7qe 21. google 22. 1q2w3e4r5t 23 .123qwe 24. zxcvbnm 25. 1q2w3

Если в этом списке есть ваш пароль, лучше сменить его немедленно. Взлом такого пароля методом полного перебора (brute force) займет у злоумышленников считаные секунды.