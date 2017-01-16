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Эксперты назвали худшие пароли за 2016 год
Приложение для хранения Keeper опубликовало список самых распространенных паролей 2016 года, использование которых небезопасно. Об этом
17 процентов пользователей выбрали защитой своих аккаунтов сочетание цифр от 1 до 6. Комбинации из «топ-25» составили более 50% всех паролей в базе. Вот как выглядит полный «рейтинг»:
Если в этом списке есть ваш пароль, лучше сменить его немедленно. Взлом такого пароля методом полного перебора (brute force) займет у злоумышленников считаные секунды.
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17 процентов пользователей выбрали защитой своих аккаунтов сочетание цифр от 1 до 6.
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