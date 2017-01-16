﻿ Ученые заметили в атмосфере Венеры загадочную гигантскую волну. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Ученые заметили в атмосфере Венеры загадочную гигантскую волну

17.01.2017 09:58 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Странное устойчивое образование обнаружил в атмосфере Венеры японский научный зонд «Акацуки», когда вышел на орбиту планеты в конце 2015 года. Статью об этом японские ученые опубликовали в журнале Nature Geoscience, передает Газета.ru.


Изображение: sankei.com

Обнаружение этого пятна сложно объяснимо, учитывая то, что верхние слои атмосферы Венеры движутся со скоростью сотни метров в секунду, гораздо быстрее вращения самой планеты.

Гигантская светлая волна в виде дуги протяженностью 10 тыс. км наблюдалась спутником несколько дней и не двигалась относительно поверхности, на что обратили внимание ученые.


Изображение: Nature Geoscience

Ученые предполагают, что формирование этой волны в атмосфере, в пределах которой наблюдалась повышенная температура, связано со взаимодействием нижних ее слоев с горным ландшафтом — аналогичные явления наблюдаются и на Земле.

Читайте также:

Как вы умрете на Марсе, или С чем столкнутся люди на пути к Красной планете

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гигантская светлая волна в виде дуги протяженностью 10 тыс. км наблюдалась спутником несколько дней.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперты назвали худшие пароли за 2016 год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика