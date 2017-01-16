Странное устойчивое образование обнаружил в атмосфере Венеры японский научный зонд «Акацуки», когда вышел на орбиту планеты в конце 2015 года. Статью об этом японские ученые опубликовали в журнале Nature Geoscience , передает Газета.ru .



Изображение: sankei.com

Обнаружение этого пятна сложно объяснимо, учитывая то, что верхние слои атмосферы Венеры движутся со скоростью сотни метров в секунду, гораздо быстрее вращения самой планеты.

Гигантская светлая волна в виде дуги протяженностью 10 тыс. км наблюдалась спутником несколько дней и не двигалась относительно поверхности, на что обратили внимание ученые.



Изображение: Nature Geoscience

Ученые предполагают, что формирование этой волны в атмосфере, в пределах которой наблюдалась повышенная температура, связано со взаимодействием нижних ее слоев с горным ландшафтом — аналогичные явления наблюдаются и на Земле.