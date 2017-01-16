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Читатель возмутился, что паркову на Немиге можно оплатить через оператора МТС или velcom

17.01.2017 09:42 — Разное | Tut.by  
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В центре города, возле здания по улице Немига, 40 парковка с 16 января стала платной, об этом AUTO.TUT.BY сообщил читатель Илья. Но минчанина возмутило, что оплатить услугу можно только через СМС операторов velcom или МТС.


— Парковка была бесплатной. Но недавно тут появился плакат компании «Модуспарк» с сообщением, что теперь за машино-места по улице Немига, 40 нужно платить, — рассказал Илья. — А способ оплаты возможен только один: посредством СМС-сообщения. Других способов оплаты не предусмотрено.


Автомобилист позвонил по круглосуточному телефону службы поддержки, там ему подтвердили, что услугу данной парковки с 16 января можно будет отправив СМС.

— Но меня возмутил тот факт, что оплатить за парковку можно только с помощью операторов сотовой связи velcom и MTC. Людям, которые пользуются услугами сотового оператора Life оплатить парковку, выходит, невозможно.

— Насколько законно такое решение? Ведь бывает, что телефон разрядился или действительно, человек имеет только номер оператора Life? — интересуется водитель.


AUTO.TUT.BY связался со службой поддержки ООО «МодусПарк», номер телефона которого указан на стенде возле парковки.

— Да, действительно, оплатить можно только через СМС двух белорусских операторов, за исключением Life. В случае, если разрядился телефон, владелец может оплатить услугу и позже — когда подзарядит аппарат.

Что касается абонентов Life, то они должны найти возможность произвести оплату с номера velcom и MTC.

В ГУ «Парковки столицы» AUTO.TUT.BY ответили, что сейчас парковка по улице Немига, 40 работает в тестовом режиме и деньги за стоянку с автомобилистов пока не взимают.

— На эту стоянку мы пока не пускаем контролеров для проверки оплаты, — рассказал директор ГУ «Парковки столицы» Олег Лещинский. — Люди будут получать зеленые листовки с информацией, что работа платных парковок возобновляется.

Планируется, что парковка на улице Немига, 40 будет закрытой — въезд на нее будет осуществляться через шлагбаум. Оплатить стоянку можно будет не только посредством СМС с номеров мобильных операторов velcom и MTC, но и Life. Помимо этого, оплатить машино-место можно будет через мобильное приложение для Android или банковской картой.

— На эту стоянку мы перенесем оборудование, которое сейчас установлено на проспекте Независимости, 49 возле ресторана «Лидо». Как только все вопросы будут урегулированы — парковка станет платной.

 
 
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