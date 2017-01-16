Мясные изделия из бобров будут выпускать в Беларуси.

Такая инициатива была озвучена начальником отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза Сергеем Шестаковым.

Чиновник отметил, что мясо бобров полезное и содержит много белка, селена и витамина С. Кроме того, бобров в Беларуси очень много, и даже планируется сокращать их популяцию: на сегодняшний день в стране насчитывается 50 тыс. бобров, а это вдвое больше нужного количества.

По словам Шестакова, охотничьи хозяйства должны заготовить за 2016-2017 годы 1750 тушек этих животных.

Мясные изделия будут выпускаться пока в минимальном количестве и будут являться деликатесом.

Представитель Минлесхоза отметил, что в соседних странах – Литве и Польше бобровое мясо используется давно и достаточно популярно.