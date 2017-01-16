|
Ноу-хау по-белорусски: нам предложат колбасу из бобров
Мясные изделия из бобров будут выпускать в Беларуси.
Такая инициатива была озвучена начальником отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза Сергеем Шестаковым.
Чиновник отметил, что мясо бобров полезное и содержит много белка, селена и витамина С. Кроме того, бобров в Беларуси очень много, и даже планируется сокращать их популяцию: на сегодняшний день в стране насчитывается 50 тыс. бобров, а это вдвое больше нужного количества.
По словам Шестакова, охотничьи хозяйства должны заготовить за 2016-2017 годы 1750 тушек этих животных.
Мясные изделия будут выпускаться пока в минимальном количестве и будут являться деликатесом.
Представитель Минлесхоза отметил, что в соседних странах – Литве и Польше бобровое мясо используется давно и достаточно популярно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мясные изделия из бобров будут выпускать в Беларуси. Такая инициатива была озвучена начальником отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза Сергеем Шестаковым.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии