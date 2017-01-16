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Госконтроль рассказал подробности про "Боярышник"

17.01.2017 10:22 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 янв — Sputnik. Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля пресечена деятельность преступной группы, которая, по данным ведомства, планировала организовать ввоз сомнительной спиртосодержащей жидкости из России в Беларусь, сообщили Sputnik в КГК.

Там проинформировали, что в ходе оперативной разработки в Витебской области, недалеко от российской границы, сотрудники ДФР и ГАИ остановили для проверки большегрузную фуру — так называемый "автопоезд". Автомобиль двигался в направлении Полоцка по местным автотрассам, старательно объезжая центральные магистрали.

Госконтроль рассказал подробности про "Боярышник"
© Sputnik Владимир Смирнов
Госконтроль пресек канал поставок в РБ "Боярышника" с метанолом

"При осмотре машины было установлено нахождение там 5 600 канистр спиртосодержащей жидкости общим объемом 28 тысяч литров. По заключению экспертов, жидкость не просто сомнительная, она опасна для здоровья. Содержание метанола превышает допустимую норму более чем в 500 раз", — заявил заместитель начальника отдела ДФР КГК Беларуси Юрий Кардымон.

В комитете отмечают, что задержанная и изъятая жидкость аналогична по составу той, которая стала причиной массовых отравлений и смертей в Иркутске. Там в декабре в результате употребления внутрь косметического концентрата для ванн "Боярышник" погибло 78 человек.

По факту изъятия спиртосодержащей жидкости с метанолом управлением Следственного комитета Беларуси возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 233 УК РБ (незаконный оборот алкоголя).

В КГК отметили, что перевозку спиртосодержащей жидкости с метанолом осуществляли жители Витебской области, которые представляли собой управляемую устойчивую преступную группу.

"Исходя из объемов изъятой продукции, есть вероятность, что она могла поступить в продажу на всей территории Беларуси. В ходе обысков дома и в офисе подозреваемых работниками финансовой милиции обнаружены и изъяты бухгалтерские документы и носители информации, содержащие сведения о преступной деятельности", — отметили в КГК.

Ранее, в декабре, белорусские санитарные службы заявляли, что ведут мониторинг розничной торговли, чтобы исключить попадание в продажу опасного косметического средства.

 
Теги: Минск
 
 
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Финансовая милиция задержала более 28 тысяч литров спиртосодержащей жидкости, в которой содержание метанола в 500 раз выше допустимой концентрации.

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