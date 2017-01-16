Роль социальных сетей и интернет-блогов в передаче новостей и формировании мировоззрения современного общества более чем серьезна, — заявил литовский блогер и интернет-журналист Сергей Перепелица в беседе с ведущим радио Sputnik Беларусь Вячеславом Шараповым.

"В свое время я отдал 11 лет телевидению, и мне есть с чем сравнивать. Блогерство было моим хобби, и когда количество подписчиков превысило 6-тысячную отметку, я убедился, что мои посты и комментарии вызывают живой отклик", — отметил Сергей Перепелица.

Блогер признал, что в течение последнего года внимательно следит за реакцией читателей на собственные материалы и отмечает определенные тенденции.

"Сейчас социальные сети могут стать трибуной, в некотором смысле даже опасной, если ее не контролировать. Я понимаю, что это серьезно, и телевидение при этом уходит на второй план", — уточнил собеседник Sputnik.

Блогер заметил, что новости в социальных сетях сейчас становятся намного более оперативными, чем в телевизионных выпусках. Существенная разница состоит в том, что в социальных сетях пользователь не только формирует свое информационное пространство как потребитель, но и может организовать его как источник информации.

При этом, по мнению блогера, социальные сети сегодня сводят на нет роль пропаганды.

"Человек должен научиться мыслить широко. Проверять информацию, не верить первому же слову и тем источникам, которые стараются быть броскими. Может быть, через 10 лет все это отфильтруется и сбалансируется", — констатировал Перепелица.

Полную версию беседы с литовским блогером и интернет-журналистом Сергеем Перепелицей о роли социальных сетей в информировании современного общества слушайте на радио Sputnik Беларусь.