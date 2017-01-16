О преимуществах страхования КАСКО говорено переговорено, тем не менее большинство автовладельцев самонадеянно полагаются на страховку гражданской ответственности. Авось пронесет! Прошедшие снегопады лишь подтвердили, что мы порой думаем задним числом…

«Автогражданка» надежно прописалась в пакете документов, сопровождающих каждый автомобиль. Приятное дополнение к обязательному страхованию — программы комплексного страхования. Они позволяют не только возмещать ущерб потерпевшей стороне, но также покрывать собственные расходы по восстановлению автомобиля. Однако, даже комплексное страхование не всегда стоит на страже интересов автовладельца. Взять, например, случаи угона, повреждения авто в результате стихийного бедствия или пожара, а также других неприятностей не связанных непосредственно с ДТП.

Единственным решением, которое позволяет владельцу автомобиля спать спокойно, по-прежнему является классическое страхование КАСКО. Спать спокойно в прямом и переносном смысле — не беспокоясь о том, что на автомобиль упадет дерево, его угонят, повредят или вы попадете в ДТП.

Объективности ради стоит упомянуть, что «касковать» экономически целесообразно автомобили до 10 лет. Сумма страхового взноса для автомобилей 2007 года выпуска и старше в большинстве случаев может оказаться выше расходов на ремонт или покупку запчастей.

Бытует также предубеждение о дороговизне полисов КАСКО. Во-первых, за последний год с небольшим стоимость страховых взносов существенно снизились. Во-вторых, любая страховая компания предложит несколько вариантов оплаты: единый платеж, полугодовой или поквартальный. В третьих, на стоимость полиса КАСКО влияют множество факторов — среди которых и стоимость, и год выпуска автомобиля, и его класс, и комплектация, и состояние, и другие параметры.

Если в общем, то страховка КАСКО покрывает расходы в результате:

Дорожно-транспортного происшествия даже в том случае, если вы виновник;

Воздействия стихийных бедствий: ураганов, града, ливней, падения деревьев и др..;

Противоправных действий третьих лиц (например, кто-то поцарапал ключом автомобиль и др..);

Повреждения автомобиля камнем, вылетевшим из впереди движущегося автомобиля (кузов, фары, стекло);

Взрывы и пожары;

Угон автомобиля.

AUTO.TUT.BY решил проверить реальную стоимость страховки КАСКО на конкретных примерах. Специально для теста выбрали автомобили, которые наиболее часто «каскуются».

И первым нашим автомобилем стал один из хитов продаж на рынке Беларуси — популярный кроссовер Renault Duster. Автомобиль был приобретен в 2015 году. Стоимость автомобиля по курсу на тот момент составляла около 13 500 долларов США. Единовременный взнос по страховке КАСКО составил 884 рубля. К сожалению, автомобиль попал в аварию, в результате которой получил повреждения передней части. Передний бампер, капот, решетка радиатора и переднее правое крыло подлежало замене. Также были диагностированы мелкие скрытые дефекты. В результате оценки повреждений сумма страхового возмещения составила 8744 рубля. Важно, что все работы по восстановлению автомобиля в первоначальное состояние проводились в официальном сервисном центре Renault с соблюдением заводствих стандартов и технологий. Попав в классическое ДТП с не самыми серьезными повреждениями автомобиля, разница между страховым взносом и выплатой по страховке составила 7860 рублей!

Второй пример, — Nissan Sentra 2015 года выпуска. В результате ДТП у седана повреждены задний бампер, крышка багажника, задние стоп-сигналы… обнаружено множество скрытых дефектов.







Ремонт у официального дилера обошелся в 7983 рубля. При этом владельцу страховой полис Каско обошелся в 672 рубля с копейками.

Ситуация с автомобилем классом выше и более солидным возрастом выглядит аналогичным образом. Разберем страховой случай с автомобилем Mercedez-Benz ML 350, 2007 года выпуска. Владелец оформил страховку КАСКО. Учитывая уровень автомобиля полис обошелся в 2301 рубль за год. Некоторое время спустя владелец совсем не пожалел что закасковал свою машину. В результате столкновения с другим автомобилем, Mercedez-Benz ML получил значительные повреждения: капот, передний бампер, решетка радиатора, передняя правая фара с противотуманной фарой, передние парктроники, оба левых крыла, обе левые двери с молдингами, задний левый фонарь подлежали замене.

В результате дефектовки владелец автомобиля получил страховое возмещение 19 055 рублей. Разница между страховым взносом и выплатой составила 167 654 рубля, что фактически составляет более половины рыночной стоимости такого автомобиля.

Еще один яркий пример — из бюджетного класса. Один из лидеров продаж среди новых автомобилей за последние годы Renault Sandero.

К сожалению, новехоньким автомобиль проездил недолго. В результате ДТП Renault Sandero получил повреждения передней части. Дефектовка показала повреждения капота, переднего бампера с декоративной решеткой, крепления фар. Также были диагностированы скрытые повреждения в полостях автомобиля.









В результате оценки, сумма страхового возмещения фирменному сервисному центру за ремонт Sandero составила 5935 рублей. К счастью, владелец своевременно оформил полис КАСКО, который обошелся 909 рублей. Предусмотрительность владельца позволила избежать внушительных расходов по восстановлению автомобиля.

Можно привести и массу других, менее показательных примеров, с которыми каждый автомобилист может столкнуться ежедневно. Злоумышленники разбили боковое стекло и стащили портфель с документами, «добрая» бабушка прошлась гвоздем по боковине автомобиля или водонапорный кран оказался не в том месте при парковке и повредил бампер автомобиля. Все это покрывает страховка КАСКО. Но, пожалуй, самое главное, что полис дает то неоценимое чувство спокойствия. Спокойствие за свой автомобиль. Нервные клетки, ведь, не восстанавливаются.

Редакция AUTO.TUT.BY выражает благодарность ЗАСО «КЕНТАВР» , за предоставленные данные по услуге КАСКО и помощь в подготовке материала