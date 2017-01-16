Нынешний визит в Судан — первый для президента Беларуси. При этом глава африканского государства уже посещал Беларусь в 2004 году.

В сегодняшнем графике белорусского лидера запланированы встречи с вице-президентом Судана Хасабу Абдельрахманом и председателем Национальной ассамблеи Ибрагимом Омером.

Во время нынешнего официального визита речь пойдет о перспективах экономического сотрудничества. В Судане востребованы наши тракторы, станки, трансформаторы, оптика и шины. Двусторонний товарооборот почти полностью формируется за счёт белорусского экспорта.

Беларусь намерена существенно расширить ассортимент товаров, поставляемых в Судан, обсудить перспективы открытия в Судане совместных предприятий и проработать возможность разведки и добычи полезных ископаемых.

В Хартуме пройдет белорусско-суданский деловой форум с презентацией инвестиционных возможностей Судана, также речь пойдет о сотрудничестве в нефтяной сфере и аграрном секторе.

Накануне Александр Лукашенко принял участие и в открытии белорусско-египетского бизнес-форума во время официального визита в Египет. Всего интерес к форуму проявили более четырехсот египетских компаний.

"Мы будем двигаться настолько быстро, насколько этого захочет Египет. Для нас это окно в новый развивающийся мир. Будущее столетия, и даже тысячелетия будет за Африкой. И мой друг президент открыл нам эту дверь в Африку. Мы крайне заинтересованы воспользоваться этим шансом", — сказал Лукашенко, которого цитирует телеканал ОНТ .

По итогам египетского бизнес-форума с участием 22 ведущих компаний из Беларуси большее количество контрактов пришлось на долю машиностроительной отрасли. Речь в соглашениях шла не только о поставках техники, но и о собственных производствах на территории Египта.

Речь Александра Лукашенко на открытии белорусско-египетского бизнес-форума слушайте на радио Sputnik Беларусь.