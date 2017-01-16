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Александр Лукашенко впервые находится с визитом в Судане
17.01.2017 11:07 — Разное | Sputnik Беларусь
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В сегодняшнем графике белорусского лидера запланированы встречи с вице-президентом Судана Хасабу Абдельрахманом и председателем Национальной ассамблеи Ибрагимом Омером.
Во время нынешнего официального визита речь пойдет о перспективах экономического сотрудничества. В Судане востребованы наши тракторы, станки, трансформаторы, оптика и шины. Двусторонний товарооборот почти полностью формируется за счёт белорусского экспорта.
Беларусь намерена существенно расширить ассортимент товаров, поставляемых в Судан, обсудить перспективы открытия в Судане совместных предприятий и проработать возможность разведки и добычи полезных ископаемых.
© Фото: пресс-служба президента
В Хартуме пройдет белорусско-суданский деловой форум с презентацией инвестиционных возможностей Судана, также речь пойдет о сотрудничестве в нефтяной сфере и аграрном секторе.
Накануне Александр Лукашенко принял участие и в открытии
"Мы будем двигаться настолько быстро, насколько этого захочет Египет. Для нас это окно в новый развивающийся мир. Будущее столетия, и даже тысячелетия будет за Африкой. И мой друг президент открыл нам эту дверь в Африку. Мы крайне заинтересованы воспользоваться этим шансом", — сказал Лукашенко, которого цитирует
По итогам египетского бизнес-форума с участием 22 ведущих компаний из Беларуси большее количество контрактов пришлось на долю машиностроительной отрасли. Речь в соглашениях шла не только о поставках техники, но и о собственных производствах на территории Египта.
Речь Александра Лукашенко на открытии белорусско-египетского бизнес-форума слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Во время официальных переговоров в Хартуме Александр Лукашенко и президент Судана Омар Хасан Ахмед аль-Башир обсуждают перспективы и основные направления...
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