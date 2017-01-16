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В Березино 10 семьям построили квартиры по госзаказу, а кредит не дали

17.01.2017 11:18 — Разное | Tut.by  
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Новый дом УКС Березинского района на улице Марии Романович в Березино построил в октябре прошлого года. Дом на 50 квартир строился по госзаказу для льготников и нуждающихся в улучшении жилищных условий. При строительстве по госзаказу возведение дома финансирует банк, все 50 семей ждали сразу и ключей и открытия кредитных линий. Но после новогодних праздников 10 из 50 семей узнали, что банк им в выдаче кредитов отказал.

Семью Натальи и еще девять семей, которые строились в доме, в списки на получение льготных кредитов, которые формирует исполком, включили в середине декабря. Документы в Беларусбанке одобрили, до конца декабря пообещали заключить с ними договора. Но дом сдали, а в начале января 10 семей узнали, что банк им в выдаче кредитов отказал.

— Мы столько лет скитаемся по съемным квартирам, так ждали эту «однушку», думали, что после Нового года въедем наконец-то в свое жилье, но банк нам отказал. Ничего не объяснили, кредит не дали, и мы теперь не знаем, что делать, — говорит Наталья.

Девушка с мужем и ребенком претендовала на 1-комнатную квартиру площадью 38 квадратных метров. Итоговая стоимость жилья составляла 35 тысяч рублей. Семья оплатила 10% от цены квартиры и надеялась, что банк оплатит остальную сумму.

— Среди 10 семей была и одна многодетная семья. Как им отказали?! Это же нарушение всех законов! — говорит девушка. — Мы написали обращение в банк, попросили аргументировать отказ. Но пока нам ничего не отвечают.

В банке и УКСе ситуацию объясняют тем, что при подсчете суммы кредита, которая была нужна для строительства дома, допустили ошибку.

В ЦБУ № 602 ОАО «АСБ Беларусбанк» в Березино объясняют:

— Строительство 50-квартирного жилого дома осуществлялось в рамках госзаказа. Заказчиком выступал УКС Березинского района, списки граждан для покупки квартир по госзаказу формировал исполком. Но дело в том, что Указом № 215 не предусмотрена выдача непосредственно гражданам льготных кредитов для покупки квартир, построенных по госзаказу. Указом определено, что на граждан, которые включены в списки на строительство жилья по госзаказу, переоформляется кредит, который заказчик, в данном случае УКС, брал на строительство строительства дома по госзаказу. Они получают квартиры и выплачивают кредит, за счет которого строился дом, — пояснили — Однако Березинский УКС взял такую сумму кредита, которой хватило для переоформления только на 40 граждан, с которыми у УКСа были заключены договора купли-продажи.

В УКСе Березинского района тоже говорят, что 10 семей остались без квартир из-за неправильного расчета кредитной линии, которую застройщик запросил у банка.

— Когда мы считали кредитную линию, рассчитывали ее по нормативу — 0,66% от стоимости жилья. И по нему получалось, что на дом нужен кредит 1,6 миллиона рублей. Мы взяли с запасом — 1,9 миллиона, но просчитались и кредитной линии не хватило, — рассказал директор КУП «УКС Березинского района» Анатолий Кузьменко. — Мы обратились в Миноблисполком с просьбой, чтобы эти 10 семей включили в перечень дофинансирования. Пока Комитет архитектуры и строительства облисполкома рассматривает этот вопрос, квартиры никому продавать не будут.

То есть УКС построил 50-квартирный дом частично в долг.  Но, что самое главное, квартиры никому продавать не будут и постараются решить вопрос дофинансирования этих семей.

 
 
Ссылка на источник 21
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УКС неправильно рассчитал сумму кредита и из 50 семей кредит получили лишь 40.

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