Даже забросив 7 шайб в ворота «Питтсбурга», хоккеисты «Вашингтона» все равно проиграли в выездном поединке чемпионата НХЛ. Судьба этого драматичного и сверхрезультативного матча решилась в овертайме.



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«Питтсбург» — «Вашингтон» — 8:7 ОТ (0:2, 6:3, 1:2, 1:0)

Шайбы: 0:1 — Бураковски (Винник, 7.06), 0:2 — Бэкстрем (Оши, Овечкин, 17.09), 0:3 — Джастин Уильямс (Е.Кузнецов, Маркус Юханссон, 21.17), 1:3 — Малкин (Дэйли, Джастин Шульц, 26.20), 2:3 — Шири (Кросби, Дэйли, 27.12), 3:3 — Бонино (Джастин Шульц, Кэссел, 28.55), 4:3 — Раст (Дэйли, Мяяття, 33.47), 5:3 — Малкин (Генцель, Джастин Шульц, 34.37), 5:4 — Б. Коннолли (Хорни, Бураковски, 35.07), 5:5 — Эллер (Шмидт, Оши, 36.54), 6:5 — Малкин (Хорнквист, Кросби, 37.19, в большинстве), 7:5 — Кросби (Шири, Раст, 45.55), 7:6 — Оши (Овечкин, Нисканен, 49.29, в большинстве), 7:7 — Эллер (Дм.Орлов, Нисканен, 54.38), 8:7 — Шири (Кросби, Джастин, Шульц, 60.34).

Броски: 37−28 (11−11, 16−9, 8−8, 2−0).

Штраф: 10−4.

Три звезды: Малкин, Кросби, Эллер.

«Вашингтон» сначала растранжирил преимущество в три шайбы, а затем, пропустив 5 голов кряду, взялся догонять соперника. Причем дважды «столичникам» удавалось ликвидировать отставание в 2 шайбы. В такой игре обидно было терпеть поражение в основное время, и есть справедливость в том, что три периода победителя так и не выявили.

Овертайм продлился всего 34 секунды, и точку в нем поставил форвард «Питтсбурга» Коннор Шири, в активе которого 3 (2+1) бомбардирских балла. На счету капитана «пингвинов» Сидни Кросби 4 (1+3) очка, Джастин Шульц заработал 4 (0+4), а Евгений Малкин (3+0) оформил голевой хет-трик.

Забросив общими усилиями 15 шайб, "Питтсбург" и "Вашингтон" выдали самый результативный матч в НХЛ с октября 2011 года, когда «Виннипег» обыграл «Филадельфию» со счетом 9:8.

Несмотря на поражение, «Вашингтон», записав 1 очко за ничью в основное время, с 64 очками в 44 играх сохранил за собой 1-е место в Столичном дивизионе, Восточной конференции и в общей таблице всей лиги.

«Питтсбург» отстает на 5 очков, но имеет 1 игру в запасе и разместился на 3-й строке в Столичном дивизионе и на 4-й позиции в Восточной конференции.

Результаты других матчей:

«Бостон» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)

«Баффало» — «Даллас» — 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

«Детройт» — «Монреаль» — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

«Лос-Анджелес» — «Тампа» — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

«Сан-Хосе» — «Виннипег» — 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)

«Эдмонтон» — «Аризона» — 3:1 (1:0, 2:1, 0:0).