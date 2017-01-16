Нацбанк страны сегодня выпустил в обращение памятные монеты, посвященные 100-летию белорусской милиции. На реверсе монеты изображены три милиционера. Об этом говорится в пресс-релизе главного банка страны.

Денежки выпущены трех видов: золотая (номинал 50 рублей), серебряная (20 рублей) и медно-никелевая (1 рубль).



Скрин с сайта Нацбанка

Монеты отчеканили на Монетном дворе в Варшаве.

Нацбанк напоминает, что все памятные монеты являются законным платежным средством — это значит, что ими можно рассчитываться в магазинах по нарицательной стоимости.