﻿﻿ Нацбанк выпустил в обращение памятные монеты с тремя милиционерами. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Нацбанк выпустил в обращение памятные монеты с тремя милиционерами

17.01.2017 11:05 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Нацбанк страны сегодня выпустил в обращение памятные монеты, посвященные 100-летию белорусской милиции. На реверсе монеты изображены три милиционера. Об этом говорится в пресс-релизе главного банка страны.

Денежки выпущены трех видов: золотая (номинал 50 рублей), серебряная (20 рублей) и медно-никелевая (1 рубль).


Скрин с сайта Нацбанка

Монеты отчеканили на Монетном дворе в Варшаве.

Нацбанк напоминает, что все памятные монеты являются законным платежным средством — это значит, что ими можно рассчитываться в магазинах по нарицательной стоимости.

Читайте также:

«За секунду — до 15 монет». Репортаж с монетного двора Литвы, где чеканили белорусские копейки

 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Производство сельхозпродукции увеличилось в Беларуси на 3,4 процента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика