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Нацбанк выпустил в обращение памятные монеты с тремя милиционерами
Нацбанк страны сегодня выпустил в обращение памятные монеты, посвященные 100-летию белорусской милиции. На реверсе монеты изображены три милиционера. Об этом говорится в пресс-релизе главного банка страны.
Денежки выпущены трех видов: золотая (номинал 50 рублей), серебряная (20 рублей) и медно-никелевая (1 рубль).
Монеты отчеканили на Монетном дворе в Варшаве.
Нацбанк напоминает, что все памятные монеты являются законным платежным средством — это значит, что ими можно рассчитываться в магазинах по нарицательной стоимости.
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Монеты чеканили на монетном дворе в Варшаве.
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