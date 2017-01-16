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Белорусы уступили хорватам на чемпионате мира по гандболу

17.01.2017 11:27 — Разное | БДГ  
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Гандболисты сборной Беларуси потерпели второе поражение на чемпионате мира во Франции. В Руане белорусы уступили команде Хорватии со счетом 25:31 (15:18).

В составе сборной Беларуси мячи забросили: Королек - 7, Рутенко, Шилович - по 5, Юринок - 4, Кулеш, Пуховский - по 2.

Молодая белорусская команда играла на равных с одним из фаворитов турнира почти на протяжении всей встречи, но в итоге опыт хорватов решающим, и они добились своей третьей виктории на групповом этапе, передает БелТА.

Отметим, что белорус Артем Королек забросил 23 мяча и занимает второе место в споре лучших бомбардиров, уступая только лидеру македонцев Кирилу Лазарову, в активе которого 31 гол.

Положение команд в группе С: Хорватия — 6 очков (3 игры; разница мячей 90-76), Германия — 4 (2; 62-37), Венгрия — 2 (3; 85-87), Чили — 2 (3; 75-97), Беларусь — 2 (3; 82-89), Саудовская Аравия — 0 (2; 49-57). 13 января в стартовом поединке белорусские гандболисты неожиданно уступили чилийцам — 28:32, а 15-го победили аравийцев — 29:26, сообщает БелаПАН.

18 января белорусы сыграют против команды Германии, которая уже обеспечила себе выход в 1/8 финала, обыграв соперников из Венгрии - 27:23 и Чили - 35:14. В заключительной встрече группового этапа сборная Беларуси сыграет с венграми.  

 
 
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Гандболисты сборной Беларуси потерпели второе поражение на чемпионате мира во Франции. В Руане белорусы уступили команде Хорватии со счетом 25:31 (15:18).

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