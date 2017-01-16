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В Минске во время движения загорелся автобус
Пожар возник в моторном отсеке автобуса 2008 года выпуска, предполагаемая причина — короткое замыкание электропроводки. Об этом AUTO.TUT.BY рассказали в Минском городском управлении
Возгорание произошло 17 января, около 05.10, на перекрестке улиц Есенина и Космонавтов. Прибывшие по вызову спасатели потушили транспортное средство. В результате возгорания поврежден моторный отсек и салон автобуса.
Известно, что автобус не рейсовый, в салоне людей не было.
Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.
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Предполагаемая причина пожара - короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.
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