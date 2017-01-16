Пожар возник в моторном отсеке автобуса 2008 года выпуска, предполагаемая причина — короткое замыкание электропроводки. Об этом AUTO.TUT.BY рассказали в Минском городском управлении МЧС .



Фото: МГУ МЧС

Возгорание произошло 17 января, около 05.10, на перекрестке улиц Есенина и Космонавтов. Прибывшие по вызову спасатели потушили транспортное средство. В результате возгорания поврежден моторный отсек и салон автобуса.

Известно, что автобус не рейсовый, в салоне людей не было.



Фото: МГУ МЧС

Предполагаемая причина пожара — короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.