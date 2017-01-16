Извещения на уплату налога на тунеядство налоговики уже направили около 400 тысячам белорусов. Но при рассылке не обошлось без сбоев: «письма счастья» по ошибке получали домохозяйки, студенты, сельчане, которые ведут хозяйство, и даже те, кто больше полугода находился за границей. FINANCE.TUT.BY пообщался с теми, кто смог доказать, что не должен платить этот налог.

«Принесла в налоговую уцелевшие электронные билеты»

24-летний житель Павел хоть и живет уже 6 лет в Гданьске, все равно получил извещение на уплату сбора на тунеядство.



— Я учился на экономическом факультете БГУ, но на 2 курсе решил получать карту поляка и уезжать из страны. В итоге в 2011 году я поступил в Гданьский университет, обучался международным экономическим отношениям, — рассказывает Павел.

Уже 2,5 года парень работает в отделе обслуживания клиентов одной из немецких авиакомпаний.

— В Беларусь я приезжаю буквально раз в год на 3−4 дня. Но мои родители, которые живут в Могилеве, получили из налоговой извещение на уплату налога на тунеядство. Я прописан по родительскому адресу, — уточняет Павел. — Родители подошли в налоговую, где сотрудница проверила по базе данных даты въезда-выезда. В итоге удалось подтвердить, что я нахожусь за границей, вопрос был снят.

По словам Павла, родители его друга, который тоже работает за границей и тоже получил извещение на уплату сбора, «просто позвонили в налоговую, этого было достаточно».

— Вопрос в том, что из налоговой могли никого не беспокоить, а просто самостоятельно проверить информацию о выездах за границу, — убежден Павел. К слову, возвращаться в Беларусь парень не собирается. «Я часто путешествую и вижу, что Польше до идеала еще далеко, но здесь я больше доволен жизнью, чем в Беларуси», — отмечает Павел.

Переводчица Валерия Хотина тоже оказалась в числе «счастливчиков», которым пришло извещение на уплату налога на тунеядство. Большую часть 2015 году она провела в Украине.

— У родителей там новая квартира, и поскольку я не работала, то могла поехать туда и заниматься ремонтными работами, — рассказывает Валерия. — Потом мой муж вышел из тюрьмы и поступил учиться в Литву, поэтому мы переехали туда.



Фото: TUT.BY

В апреле прошлого года Валерия меняла паспорт, поэтому поинтересовалась в налоговой инспекции, как ей быть — штампы о пересечении границы останутся в старом документе.

— Мне по телефону сказали, что можно предоставить просто незаверенные ксерокопии, — рассказывает Валерия. — Я сделала цветные «сканы». Но некоторые штампы были очень размытые, я боялась, что их не зачтут. Но так как мне сказали в налоговой приходить не раньше сентября, потому что на тот момент еще не были готовы списки, я решила ждать, пока придет письмо.

Письмо на уплату налога пришла сразу же после Нового года.

— Поскольку мне нужно было за январь разобраться с этим, я распечатала «сканы» старого паспорта, а также все электронные билеты, что у меня сохранились. Для себя сделала расписание, когда и куда я ездила. Подготовила шпаргалку, откуда деньги на путешествия, куда и зачем именно я ездила, — говорит Валерия. — Думала, что будет допрос с пристрастием по поводу поездок и теперешнего дохода. Но ничего такого не спрашивали, дали написать заявление о том, что прошу меня освободить от уплаты, забрали распечатки и сделали копию моей шпаргалки. Сказали, что будут проверять, а потом позвонят и скажут результат. Все заняло не больше 10 минут. Но я не знаю, какой ответ мне дадут после проверки.

Скрин со страницы Валерии в соцсетях

По словам Валерии, извещение на уплату налога получали также сестра мужа, которая живет в Германии уже 8 лет, и две подруги.

А вот Елена, которая в 2015 году училась в Берлине, заранее позаботилась о том, чтобы не получить «письмо счастья».

— Я предполагала, что я попадаю в число тех, кто должен уплатить этот налог. Так как я нечасто и ненадолго приезжаю в Беларусь, то мне не хотелось потратить это время на хождение по инстанциям, — рассказывает Елена. — Поэтому я выслала на e-mail налоговой инспекции по месту прописки копии своих виз. Никакого ответа на мой e-mail я не получила, но так как мне не пришло извещение, то я предполагаю, что их удовлетворили мои документы

Малодая мама: «В налоговой не оказалось информации, что я воспитываю ребенка»

32-летняя минчанка София сейчас находится в декретном отпуске. До этого женщина работала в сфере перевозок, в ИТ-сфере, подрабатывала модератором на сайтах, занималась копирайтингом.



Извещение на уплату налога, которое получила София

В конце ноября женщина получила извещение на уплату налога на тунеядство.

— Позвонила в инспекцию, чтобы узнать, как мне действовать, потому что из-за малолетнего ребенка сложно приехать лично. Сказали, что вместо меня может кто-нибудь привезти документы в налоговую или прислать через сайт МНС, — говорит София. — Я заполнила на сайте уведомление об участии в финансировании госрасходов, прикрепила фотографии свидетельства о рождении обоих сыновей. Мои затраты сил и времени оказались минимальными, даже ехать никуда не пришлось.

Не дождавшись ответа, женщина позвонила налоговикам и попросила сообщить о решении.



— В декабре мне прислали решение о том, что аннулируется уведомление на уплату налога. Значит, я ничего не должна государству, — радуется София.

Сельчанка: «Вроде везде компьютеры стоят, а ошибки случаются»

Вера (имя изменено) живет в одной из деревень Смолевичского района. Женщина по образованию ветврач, но в 2015 году она нигде не работала. При этом была уверена, что ее декрет о тунеядцах не коснется, потому что она занимается подсобным хозяйством.

— У нашей семьи очень большое хозяйство — корова, бык, свиньи, много птицы — индюки, куры, утки. Есть парники, выращиваем тыквы, — говорит Вера. — Но в конце прошлого года мне пришло письмо, что нужно платить налог.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY.

Женщина обратилась в сельсовет.

— Оказалось, что это была вина сельсовета. Они потеряли данные, что у меня есть земельный участок не только под обслуживание жилого дома, но и под ведение подсобного хозяйства. По документам у нас два участка по 25 соток, — говорит женщина.

В налоговой извинились, что ошибочно прислали письмо, но сказали, что «это больше вина сотрудников сельсовета, потому что они подают списки, под какие нужды выделены участки».

— Вроде бы везде компьютеры стоят, в том числе в сельском совете, а ошибки случаются везде, — удивляется женщина.

Сейчас Вера работает ветврачом в местном совхозе, так что уплата налога ей не грозит.

МНС: «Базу формировали впервые, не удалось избежать неточностей»

— Для ведения учета плательщиков сбора на финансирование госрасходов министерством на основании сведений, представленных значительным количеством госорганов и организаций, сформирована информационная база данных плательщиков сбора. Учитывая, что база данных формировалась впервые, к сожалению, при ее формировании не удалось избежать некоторых неточностей, — объясняют ситуацию в пресс-службе МНС.

Специалисты приводят в пример, что в налоговики не располагают информацией о тех, кто выехал на учебу или работу в те страны, с которыми у Беларуси отсутствует пограничный контроль. «Это касается стран Евразийского Экономического Союза, в первую очередь России», — поясняют в МНС.

— При формировании базы был допущен ряд неточностей, недостатков. Но база уже сформирована, — рассказал начальник главного управления налогообложения физлиц МНС Михаил Рассолько. — Основная проблема на сегодняшний день состоит в том, почему извещение направляется, а потом граждане представляют какие-то пояснения. В ряде случаев информация о том, что гражданин участвовал в финансировании госрасходов, может быть представлена только самим гражданином. К примеру, он находился длительное время на лечении. Поэтому в ряде случаев пока гражданин не представит какие-либо документы, подтверждающие нетрудоспособность, налоговый орган об этом не знает.

Как доказать, что ты — не тунеядец?

Если вам пришло извещение на уплату налога на тунеядство, то у вас есть 30 дней, чтобы доказать налоговикам, что вы не должны платить сбор (или должны платить его только частично).

— Граждане, получившие извещения на уплату сбора, вправе представить в налоговый орган по месту регистрации соответствующие документы и (или) пояснения, подтверждающие период участия в финансировании госрасходов либо право на освобождение от уплаты сбора, — поясняют в пресс-службе МНС.

При этом документы необязательно лично относить налоговому инспектору.

— Документы и пояснения могут быть представлены любым удобным для граждан способом лично, через доверенное лицо либо направлены в налоговый орган по почте или в виде электронного сообщения с прикрепленными файлами через размещенный на сайте министерства через раздел «электронное обращение», — уточняют в пресс-службе МНС.

При этом список документов, которые нужно предоставить в налоговую, может отличаться в зависимости от ситуации.

К примеру, если белоруска постоянно проживет в России и находится на иждивении у мужа-россиянина, живет в арендованной мужем квартире, то она должна предоставить копию свидетельства о заключении брака, копию паспорта супруга и копию договора аренды квартиры, заключенного между супругом и собственником жилья.

Белорусам, которые в 2015 году получали образование за рубежом и хотят избежать уплаты налога, нужно принести справку об обучении за границей.

Налоговики будут рассматривать документы не больше месяца, после чего пришлют письменный ответ. При этом на время рассмотрения документов и пояснений взыскание сбора приостанавливается.

Напомним, срок уплаты налога за 2015 год перенесли на 20 февраля этого года.