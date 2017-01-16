Несмотря на то что обязательное введение в Беларуси «ЭРА-РБ» отложили на два года, автомобили с «тревожной» кнопкой уже поставляются на наш рынок. AUTO.TUT.BY поинтересовался у белорусских импортеров и дилеров новых автомобилей работает ли кнопка экстренного вызова на территории нашей страны. Выяснилось, что работает. Однако пока не все гладко.

В ожидании новой «ЭРЫ»

Согласно техрегламента Таможенного союза с 1 января 2017 года все новые автомобили должны быть оснащены системой экстренного реагирования при авариях («ЭРА»). Напомним, что система внедряется ради моментального автоматического вызова служб помощи к пострадавшим в ДТП. Вызов помощи в автоматическом или ручном режиме осуществляется посредством отдельного автономного навигационно-связного терминала.

Данные о координатах места аварии и некоторые подробности об инциденте и пострадавшем автомобиле автоматически отправляются оператору.

В России существует отдельный контакт-центр «ЭРА-ГЛОНАСС», который обрабатывает все вызовы и направляет помощь пострадавшим.

В Беларуси пока же только ведутся разговоры о внедрении своего контакт-центра, хотя уже зафиксировано название аналогичной службы — государственная система экстренного реагирования при авариях, дорожно-транспортных происшествиях и иных чрезвычайных ситуациях «ЭРА-РБ».

Тем не менее, в Беларуси уже продаются новые автомобили, оснащенные «кнопкой SOS». Первой такой машиной на территории не только нашей страны, но и СНГ, стала Lada Vesta. Время ее дебюта как раз совпало с обязательным введением «ЭРА-ГЛОНАСС».

Сейчас практически все российские и иностранные производители активно внедряют систему на своих автомобилях. Но активна ли кнопка в условиях Беларуси?

Посылаем сигнал «SOS» в Беларуси

Машина с «Эрой» должна комплектоваться sim-картой оператора системы (она работает в сетях любых местных операторов сотовой связи). Однако автомобили, поставляемые в Беларусь через сеть официальных дилеров, такой sim-картой на конвейере не комплектуются. Но ее место в дальнейшем может занять «симка» оператора «ЭРА-РБ».

К сожалению, без SIM-карты функционал системы очень ограничен: она не сможет отправить SMS и уж тем более набор данных об обстоятельствах аварии. Все «подробности» происшествия передаются только по мобильному интернету, которого без «симки» быть на борту не может.

Чтобы осуществить вызов в ручном режиме в Lada Vesta, необходимо удерживать кнопку SOS в течение не менее 2 секунд. Вызов можно осуществлять и при выключенном зажигании, главное, чтобы с момента его выключения прошло не более 72 часов.





По нажатии клавиши SOS Lada Vesta все-таки дозванивается — в дежурную часть МЧС. В принципе, в этом нет ничего удивительного: по своей сути навигационно-связной терминал «ЭРА-ГЛОНАСС» представляет простой мобильник, на котором доступны вызовы экстренных номеров вне зависимости от того, в сети какого оператора находится телефон, есть в нем SIM-карта или нет. Единственный внесенный в память «ЭРЫ» номер — 112, это номер вызова срочной помощи.

Аналогичную информацию для AUTO.TUT.BY озвучил и представитель официального дилера марки Toyota в Беларуси.

— Еще осенью к нам начали поступать машины, оснащенные терминалом «ЭРА-ГЛОНАСС». Если нажать кнопку SOS, на вызов ответит оператор дежурной части МЧС.

Представитель официального дилера марки Nissan в Беларуси рассказал, что вскоре почти все модели их также будут укомплектованы навигационно-связным терминалом.





— Первой моделью Nissan с кнопкой SOS стал новый Murano. А вообще с 2017 года весь модельный ряд Nissan, кроме седана Almera, будет оснащаться терминалом «ЭРА-ГЛОНАСС». Но система не работает, так как не оснащается sim-картой, привязанной к VIN-номеру автомобиля.

В автоцентре «Хёндэ АвтоГрад» нам рассказали, что в скором времени в Беларусь начнутся поставки Hyundai Creta, оборудованных вызывным терминалом «ЭРА-ГЛОНАСС».

— Этот терминал не будет работать полноценно, так как в Беларуси пока нет инфраструктуры и соответствующего контакт-центра. Однако по умолчанию машина будет дозваниваться на номер 112 — это дополнительный короткий номер дежурной службы МЧС.

Машины, которые импортируются на территорию таможенного союза, тоже необходимо сертифицировать и оснащать системой на конвейере за рубежом. Модели Porsche оказались первыми машинами из числа импортируемых, которые получили «тревожные кнопки». Тут стоит сделать оговорку, что это не специальная кнопка для взаимодействия с системой «ЭРА-ГЛОНАСС», а унифицированная с европейской системой eCall, которая будет развернута в Европе в 2018 году.





— В наших машинах кнопка SOS активна. По ее нажатии осуществляется вызов номера 112. Такой же номер используется и во всех странах Европы для вызова срочной помощи. При необходимости, в условиях автосервиса, мы можем перепрограммировать систему на вызов любого другого экстренного номера, например того, который будет закреплен за контакт-центром «ЭРА-РБ, — рассказал Андрей Щелоков, заместитель генерального директора ООО «Автосалон-АВ».

В итоге получается, что благодаря экстренной кнопке водитель, нуждающийся в помощи, может лишь оперативно связаться с дежурной частью МЧС в том случае, если мобильный телефон потерялся, разбился или в нем села батарея.





Но пока в Беларуси не создана соответствующая инфраструктура, машины с «Эрой» не смогут отправлять оператору службы спасения сообщения с минимальным набором данных, в которых подробно указаны обстоятельства происшествия, регистрационные и некоторые другие данные машины и, самое главное, координаты места, куда следует срочно направить помощь.