Первый темнокожий президент в истории США покинет свой пост 20 января. На самом деле, в США есть традиция — всех экс-руководителей страны по-прежнему называют президентами. То есть услышать "президент Обама" еще можно будет, но чаще — в контексте его наследия.



© REUTERS Jonathan Ernst Yes, we did: Обама выступил с прощальной речью

Я расскажу вам свою историю сложных взаимоотношений с Бараком Обамой. Потому что за восемь лет его президентства, решений и новостных заголовков мое отношение к 44-му президенту США изменилось кардинально.

Когда Обама вступал в должность, мне было 19 лет. Тогда я не особо разбирался в политике (да и сейчас на это не претендую), но всем сердцем не любил республиканцев — за войну в Ираке, за глупые перлы Буша, за все — поэтому особенно болел за демократов. А тут еще и первый темнокожий президент, университетский профессор, интеллигент, да еще и с красавицей-женой. Словом, я искренне "болел" за Обаму и по-настоящему радовался, когда он победил.

На пост президента господин Обама пришел с обещаниями закрыть Гуантанамо, сократить присутствие военных США в иностранных государствах и еще целым списком подобных посылов. Великолепные же идеи, да? И "нобелевку" мира ему дали еще до того, как он успел что-то сделать. Потому что если бы успел — то премии в глаза бы не видел.

Мое первое разочарование Обамой — убийство Каддафи. Каким бы он ни был жестоким правителем, как бы ни поступал, но его убили, как какую-то свинью в деревне. И засняли все на камеру. Да, это делал не самолично президент — но делали это при нем. А так поступать с людьми нельзя — даже если это Каддафи или кто-нибудь того же калибра.

Помните, он обещал сокращать количество военных и вывести полностью контингент из Афганистана из Ирака? Конечно же, этого не произошло. Вместо этого продолжали бомбить — Сирию, Ливан, тот же Ирак и Сомали. Допустим, у администрации США для этого были какие-то причины. Но лично я не то что пацифист, но из тех людей, которые считают, что в гости, а особенно в гости со своим ружьем, без приглашения ходить некрасиво. Еще более некрасиво — бомбить с беспилотников.

А дальше что? Из тени появился Эдвард Сноуден — и тогда мы узнали, что спецслужбы США прослушивают не только своих граждан, но и почти всех мировых лидеров, включая госпожу Меркель. Хотя я не думаю, что она могла бы представлять хоть какую-нибудь угрозу нацбезопасности Штатов.

Список можно продолжать долго. И точно так же меня можно обвинить в некоей ангажированности или закрывании глаз на успехи Обамы — хотя я их не отрицаю, но его откровенные "провалы" все же перевешивают все хорошее, что было сделано.

И поэтому я разочаровался. Если при просмотре его инаугурации у меня подступали слезы к глазам, а грудь распирало какое-то чувство гордости, то к концу второго срока Обамы хочется только сказать — спасибо, но больше не надо.

В заключение — песня американской певицы Anohni, которую она посвятила Обаме. Вернее, даже не Обаме, а тому самому горькому разочарованию — когда ты сначала на кого-то надеялся, а потом… Ну, вы поняли.

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