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Зубров в Беларуси стало более полутысячи
17.01.2017 12:04 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 янв — Sputnik. Ученые объявили о заметном увеличении количества зубров в Беловежской пуще за минувший год.
© Sputnik / Марина Серебрякова
По данным учета зубров в Беловежской пущи в прошлом году были замечены и максимальные за все время наблюдения группы самцов — сразу до 19 особей.
"Предварительные учеты зубров показали, что количество этих животных по сравнению с прошлым 2016 годом возросло с 480 до 510 особей. В различных стадах зарегистрировано в общей сложности более 50 телят", — сообщили на сайте Беловежской пущи.
Как уточнили в организации, контрольные учеты зубров еще продолжаются и вскоре будут получены окончательные достоверные сведения о динамике популяции зубров.
Учет зубров в Беловежской пуще проводится с 1783 года.
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Всего за год количество зубров в республике увеличилось на 30 особей.
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