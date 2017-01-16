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Зубров в Беларуси стало более полутысячи

17.01.2017 12:04 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 янв — Sputnik. Ученые объявили о заметном увеличении количества зубров в Беловежской пуще за минувший год.

Зубров в Беларуси стало более полутысячи
© Sputnik / Марина Серебрякова
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По данным учета зубров в Беловежской пущи в прошлом году были замечены и максимальные за все время наблюдения группы самцов — сразу до 19 особей.

"Предварительные учеты зубров показали, что количество этих животных по сравнению с прошлым 2016 годом возросло с 480 до 510 особей. В различных стадах зарегистрировано в общей сложности более 50 телят", — сообщили на сайте Беловежской пущи.

Как уточнили в организации, контрольные учеты зубров еще продолжаются и вскоре будут получены окончательные достоверные сведения о динамике популяции зубров.

Учет зубров в Беловежской пуще проводится с 1783 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Всего за год количество зубров в республике увеличилось на 30 особей.

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