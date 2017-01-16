В столице выставили на аукцион административное здание и здание монтажного корпуса ОАО «Агат-электромеханического завода» на улице Волгоградской, 6 и 6/1. По условиям аукциона и генплану Минска, эта территория предназначается под жилую многоквартирную застройку.



Фото: agat-emz.by

Напомним, согласно проекту детального планирования, здание завода давно планировали отдать под снос. Летом минские активисты даже хотели сотрудничать с Мингорисполкомом в процессе разработки проекта реконструкции электромеханического завода: горожане предлагали частично сохранить промышленные корпуса, чтобы в последующем адаптировать их под общественные нужды города в стиле промышленной архитектуры. Но город отказался от сотрудничества и сейчас выставил завод на аукцион.

Согласно объявлению на сайте РУП «Институт недвижимости и оценки» , лот состоит из двух зданий: двухэтажного здания монтажного корпуса 1955 года постройки административного помещения. Первое занимает 8,3 тысячи квадратных метров, второе — 4,3 тысячи квадратных метров. Выходит, что многоквартирное жилье построят на территории площадью 12,6 тысячи квадратных метров.

Начальная цена лота 5 674 609 долларов.

Аукцион состоится 30 января в РУП «Институт недвижимости и оценки».