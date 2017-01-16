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Здание электромеханического завода на Волгоградской выставили на аукцион под снос
В столице выставили на аукцион административное здание и здание монтажного корпуса ОАО «Агат-электромеханического завода» на улице Волгоградской, 6 и 6/1. По условиям аукциона и генплану Минска, эта территория предназначается под жилую многоквартирную застройку.
Напомним, согласно
Согласно объявлению на сайте
Начальная цена лота 5 674 609 долларов.
Аукцион состоится 30 января в РУП «Институт недвижимости и оценки».
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На его месте должна появиться многоквартирная застройка.
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