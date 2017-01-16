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Россия провела успешный учебный запуск ядерной ракеты

17.01.2017 12:16 — Разное | Tut.by  
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Российские ракетные войска стратегического назначения провели успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М «Тополь-М» шахтного базирования, сообщает пресс-служба Минобороны.


Фото: Минобороны России.

Пуск производился с космодрома Плесецк в Архангельской области. Учебная боевая часть ракеты с высокой точностью поразила условную цель на полигоне Кура на Камчатке.

Целью пуска было подтверждение стабильности летно-технических характеристик межконтинентальной баллистической ракеты данного типа.

Максимальная дальность полета трехступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты РС-12М «Тополь-М» составляет 10 500 километров. Ракета может нести всего один ядерный блок и шесть ложных целей.

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Учебная боевая часть ракеты с высокой точностью поразила условную цель на полигоне Кура на Камчатке.

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