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В Японии перевернулся грузовик с цистерной соляной кислоты

17.01.2017 12:14 — Разное | Tut.by  
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Около города Сасебо в префектуре Нагасаки на юге Японии перевернулся грузовик, перевозящий 2000 литров соляной кислоты, в результате цистерна повредилась и ядовитая жидкость попала в реку, вдоль которой проложено шоссе, сообщает NHK.

Авария произошла утром 17 января. По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением на скользкой дороге и столкнулся с проезжавшим легковым автомобилем, в результате чего опрокинулся.

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Видео: www3.nhk.or.jp

Официальные власти пока не дали никаких комментариев относительно самой аварии, но уже выпустили рекомендации жителям расположенных вдоль реки населенных пунктов на всякий случай закрыть окна и держаться подальше от воды.

Сейчас местная полиция начала расследование причин инцидента. В частности, правоохранительные органы выясняют, почему дорожное покрытие на этом участке находится в ненадлежащем состоянии.

 
 
Ссылка на источник 28
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Ядовитая жидкость попала в реку. Официальные власти порекомендовали жителям расположенных вдоль нее населенных пунктов на всякий случай закрыть окна и держаться...

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