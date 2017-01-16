Около города Сасебо в префектуре Нагасаки на юге Японии перевернулся грузовик, перевозящий 2000 литров соляной кислоты, в результате цистерна повредилась и ядовитая жидкость попала в реку, вдоль которой проложено шоссе, сообщает NHK .

Авария произошла утром 17 января. По предварительной информации, водитель грузовика не справился с управлением на скользкой дороге и столкнулся с проезжавшим легковым автомобилем, в результате чего опрокинулся.

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Видео: www3.nhk.or.jp

Официальные власти пока не дали никаких комментариев относительно самой аварии, но уже выпустили рекомендации жителям расположенных вдоль реки населенных пунктов на всякий случай закрыть окна и держаться подальше от воды.

Сейчас местная полиция начала расследование причин инцидента. В частности, правоохранительные органы выясняют, почему дорожное покрытие на этом участке находится в ненадлежащем состоянии.