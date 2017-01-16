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Эксперт: мясо бобра может стать редким деликатесом

17.01.2017 12:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Действительно ли мясо бобров войдет в рацион белорусов и насколько серьезны планы переработки грызунов-плотиностроителей на колбасу и тушенку, ведущий радио Sputnik Беларусь Вячеслав Шарапов поинтересовался у начальника отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси Сергея Шестакова.

Эксперт: мясо бобра может стать редким деликатесом
© Sputnik Максим Блинов
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"Численность в республике бобров в настоящее время составляет порядка 60 тысяч особей. Бобры наносят определенный ущерб как лесному, так и сельскому хозяйству. При этом заинтересованность охотников в этих животных в последние годы значительно упала", — сообщил собеседник Sputnik.

Сергей Шестаков отметил, что бобр — это такой же охотничий вид, как лось, олень и косуля. Это животное травоядное, никак не хищное. Исследования института мясо-молочной продукции действительно подтвердили, что в мясе бобра содержится много полезных веществ для организма.

"Наши охотничьи хозяйства добывают порядка 1700 особей ежегодно, но это не говорит о том, что все эти особи пойдут на переработку и заготовку мясной продукции. Это не тот объем, которым можно завалить Запад или все наши прилавки. Но небольшой сегмент как деликатесная продукция имеет место быть", — добавил Шестаков.

Беседу с начальником отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси Сергеем Шестаковым о планах по производству деликатесов из мяса бобра слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Озвученные в СМИ планы по производству колбасы и тушенки из мяса бобров на белорусских мясокомбинатах оказались несколько преувеличенными, скорее, речь идет о...

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