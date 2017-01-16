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Иркутский "Боярышник" хотели ввезти в Беларусь

17.01.2017 12:42 — Разное | БДГ  
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Крупная партия аналога иркутского «Боярышника» была пресечена работниками госконтроля на границе Беларуси.

Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля пресек деятельность преступной группы, планировавшей организацию ввоза сомнительной спиртосодержащей жидкости из России в Беларусь.

Финансовая милиция задержала «большегруз», перевозивший в сторону Полоцка 5600 канистр с более чем 28 тысячами литров спиртосодержащей жидкости.

Эксперты установили, что перевозимая жидкость содержала опасные для здоровья человека вещества, в том числе такой же метанол, как в иркутском «Боярышнике». Содержание метанола в 500 раз превышало допустимую концентрацию.

По факту изъятия спиртосодержащей жидкости с метанолом управлением Следственного комитета Беларуси возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 233 УК РБ (незаконный оборот алкоголя).

Напомним, в декабре в результате употребления внутрь косметического концентрата для ванн «Боярышник» погибло 78 человек.

 
 
Ссылка на источник 21
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Крупная партия аналога иркутского «Боярышника» была пресечена работниками госконтроля на границе Беларуси.

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