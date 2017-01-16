Январь даже в период подъема экономики считается месяцем, когда снижается количество вакансий. Сегодня же ситуация на рынке труда усугубляется нестабильной работой городских предприятий и дефицитом новых эффективных производств. Издание «Вечерний Бобруйск» выяснило , кто в начале года жизненно необходим работодателю.

По данным управления по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома, в городе насчитывается 775 свободных рабочих мест.

Бетонщик

62 специалиста по бетонным и железобетонным изделиям сегодня ждут как на городских предприятиях, так и на белорусской атомной электростанции в Островце. По данным управления по труду, занятости и социальной защиты Бобруйского горисполкома, последнему работодателю требуется 50 рабочих. Наниматель предоставляет бесплатное жилье, зарплату 500 рублей и другие социальные гарантии, только всем желающим необходимо будет пройти спецпроверку в КГБ. А самую низкую зарплату в 265 рублей предлагает ОАО «Бобруйский завод КПД».

Арматурщик

Строительных рабочих по этой специальности требуется 60 человек, 50 из которых ждут также на стройплощадке БелАЭС, и на тех же условиях, что и бетонщиков. Минимальную зарплату, как и в первом случае, предлагает ОАО «Бобруйский завод КПД». На предприятии готовы принять одного человека.

Врач-специалист

Городу необходимы 44 специалиста. Работодатели предлагают зарплату от 265 рублей до 540. Больше всех заплатят педиатру участковой детской поликлиники.



Портрет бобруйского соискателя по данным службы занятости: мужчина 35−40 лет с рабочей профессией, стаж работы не более 15 лет. Фото: Александр Чугуев, «Вечерний Бобруйск»

Штукатур

32 специалиста сегодня могут найти себе рабочее место. 30 штукатуров с зарплатой 500 рублей требуется на БелАЭС. Одного рабочего ждут на ОАО «Бобруйский завод КПД» и готовы платить ему 265 рублей, другой работник на 0,5 ставки требуется на ОАО «Бобруйскэнергомонтаж» с зарплатой 171,4 рублей.

Менеджер

В Бобруйске по такой профессии могут найти работу 31 человек. У работодателя ЧСУП «Идея Альянс» вакантно 30 рабочих мест, зарплата 400 рублей. По данным службы занятости, специалист должен будет заниматься продажей окон ПВХ и дверей вне торгового объекта. Еще один специалист с зарплатой 300 рублей требуется на ЧУПТП «Мамгустторг».