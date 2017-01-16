﻿ Топ-5 самых востребованных профессий в Бобруйске на начало 2017 года. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Топ-5 самых востребованных профессий в Бобруйске на начало 2017 года

17.01.2017 12:41 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Январь даже в период подъема экономики считается месяцем, когда снижается количество вакансий. Сегодня же ситуация на рынке труда усугубляется нестабильной работой городских предприятий и дефицитом новых эффективных производств. Издание «Вечерний Бобруйск» выяснило, кто в начале года жизненно необходим работодателю.

По данным управления по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома, в городе насчитывается 775 свободных рабочих мест.

Бетонщик

62 специалиста по бетонным и железобетонным изделиям сегодня ждут как на городских предприятиях, так и на белорусской атомной электростанции в Островце. По данным управления по труду, занятости и социальной защиты Бобруйского горисполкома, последнему работодателю требуется 50 рабочих. Наниматель предоставляет бесплатное жилье, зарплату 500 рублей и другие социальные гарантии, только всем желающим необходимо будет пройти спецпроверку в КГБ. А самую низкую зарплату в 265 рублей предлагает ОАО «Бобруйский завод КПД».

Арматурщик

Строительных рабочих по этой специальности требуется 60 человек, 50 из которых ждут также на стройплощадке БелАЭС, и на тех же условиях, что и бетонщиков. Минимальную зарплату, как и в первом случае, предлагает ОАО «Бобруйский завод КПД». На предприятии готовы принять одного человека.

Врач-специалист

Городу необходимы 44 специалиста. Работодатели предлагают зарплату от 265 рублей до 540. Больше всех заплатят педиатру участковой детской поликлиники.


Портрет бобруйского соискателя по данным службы занятости: мужчина 35−40 лет с рабочей профессией, стаж работы не более 15 лет. Фото: Александр Чугуев, «Вечерний Бобруйск»

Штукатур

32 специалиста сегодня могут найти себе рабочее место. 30 штукатуров с зарплатой 500 рублей требуется на БелАЭС. Одного рабочего ждут на ОАО «Бобруйский завод КПД» и готовы платить ему 265 рублей, другой работник на 0,5 ставки требуется на ОАО «Бобруйскэнергомонтаж» с зарплатой 171,4 рублей.

Менеджер
В Бобруйске по такой профессии могут найти работу 31 человек. У работодателя ЧСУП «Идея Альянс» вакантно 30 рабочих мест, зарплата 400 рублей. По данным службы занятости, специалист должен будет заниматься продажей окон ПВХ и дверей вне торгового объекта. Еще один специалист с зарплатой 300 рублей требуется на ЧУПТП «Мамгустторг».

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На стройплощадке Белорусской АЭС ждут 50 арматурщиков и бетонщиков, а в городских учреждениях здравоохранения не хватает 44 врачей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Знаменитая шайба Овечкина, заброшенная 11 лет назад, вошла в число лучших моментов в истории НХЛ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика