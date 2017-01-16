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Топ-5 самых востребованных профессий в Бобруйске на начало 2017 года
Январь даже в период подъема экономики считается месяцем, когда снижается количество вакансий. Сегодня же ситуация на рынке труда усугубляется нестабильной работой городских предприятий и дефицитом новых эффективных производств. Издание «Вечерний Бобруйск»
По данным управления по труду, занятости и социальной защите Бобруйского горисполкома, в городе насчитывается 775 свободных рабочих мест.
Бетонщик
62 специалиста по бетонным и железобетонным изделиям сегодня ждут как на городских предприятиях, так и на белорусской атомной электростанции в Островце. По данным управления по труду, занятости и социальной защиты Бобруйского горисполкома, последнему работодателю требуется 50 рабочих. Наниматель предоставляет бесплатное жилье, зарплату 500 рублей и другие социальные гарантии, только всем желающим необходимо будет пройти спецпроверку в КГБ. А самую низкую зарплату в 265 рублей предлагает ОАО «Бобруйский завод КПД».
Арматурщик
Строительных рабочих по этой специальности требуется 60 человек, 50 из которых ждут также на стройплощадке БелАЭС, и на тех же условиях, что и бетонщиков. Минимальную зарплату, как и в первом случае, предлагает ОАО «Бобруйский завод КПД». На предприятии готовы принять одного человека.
Врач-специалист
Городу необходимы 44 специалиста. Работодатели предлагают зарплату от 265 рублей до 540. Больше всех заплатят педиатру участковой детской поликлиники.
Штукатур
32 специалиста сегодня могут найти себе рабочее место. 30 штукатуров с зарплатой 500 рублей требуется на БелАЭС. Одного рабочего ждут на ОАО «Бобруйский завод КПД» и готовы платить ему 265 рублей, другой работник на 0,5 ставки требуется на ОАО «Бобруйскэнергомонтаж» с зарплатой 171,4 рублей.
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На стройплощадке Белорусской АЭС ждут 50 арматурщиков и бетонщиков, а в городских учреждениях здравоохранения не хватает 44 врачей.
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