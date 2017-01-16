Знаменитая шайба российского форварда "Вашингтона" Александра Овечкина, заброшенная в ворота "Финикса" 16 января 2006 года, включена в число лучших моментов в истории Национальной хоккейной лиги, которая в нынешнем году отмечает 100-летний юбилей, сообщает официальный сайт НХЛ.

Подхватив шайбу в средней зоне, Овечкин вошел с ней в зону "Финикса" по правому флангу и стал смещаться в центр на защитника Пола Мару. Пытаясь обыграть соперника, россиянин упал, но контроль над шайбой сохранил и, перевернувшись на спину, лежа исхитрился отправил шайбу с острого угла в ворота изумленного голкипера Брайана Буше.

Видео: Данк Пола Джорджа

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"Мне повезло, гол получился красивым. Просто повезло. Удача? Техника? Я не знаю. Считайте, как угодно", — вспоминает Александр Овечкин.

Примечательно, что главным тренером "Финикса" в то время был лучший снайпер и бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки, а Овечкин тогда лишь начинал свой путь в сильнейшей лиге планеты.

Это был второй гол Овечкина в том матче 32-й в его дебютном сезоне в НХЛ. Сезон Александр закончил сезон с 52 голами и выиграл "Колдер Трофи" - приз лучшему новичку НХЛ.

Сейчас на счету Овечкина уже более 500 шайб в НХЛ.