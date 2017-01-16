



Международный союз электросвязи приступил к реализации новой политики доступа к информации и обязался предоставлять открытый online доступ к большему объему информации и документов, которыми МСЭ располагает, управляет или которые он создает.

Как сообщила пресс-служба Министерства связи и информатизации Беларуси, решение об этом было принято Советом МСЭ в 2016 году. Его цель – привести политику открытого доступа к информации для основных конференций и собраний МСЭ в соответствие с политикой других международных организаций, таких как Всемирный банк, Программа развития ООН (ПРООН) и Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), а также повысить прозрачность процессов принятия решений в МСЭ.

Так, с 1 января 2017 года на веб-сайте МСЭ общественности будут доступны входные документы, резюме решений, отчеты и другие итоговые документы. Данный процесс станет постоянной составной частью основных конференций и собраний МСЭ в предстоящие годы, в том числе собраний рабочих групп Совета МСЭ, консультативных групп МСЭ, предстоящей Всемирной конференции по развитию электросвязи 2017 года и основного руководящего органа МСЭ – Полномочной конференции, которая должна в очередной раз пройти в последнем квартале 2018 года.