﻿ МСЭ приступил к реализации новой политики доступа к информации. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

МСЭ приступил к реализации новой политики доступа к информации

17.01.2017 12:51 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
МСЭ приступил к реализации новой политики доступа к информации

Международный союз электросвязи приступил к реализации новой политики доступа к информации и обязался предоставлять открытый online доступ к большему объему информации и документов, которыми МСЭ располагает, управляет или которые он создает.

Как сообщила пресс-служба Министерства связи и информатизации Беларуси, решение об этом было принято Советом МСЭ в 2016 году. Его цель – привести политику открытого доступа к информации для основных конференций и собраний МСЭ в соответствие с политикой других международных организаций, таких как Всемирный банк, Программа развития ООН (ПРООН) и Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), а также повысить прозрачность процессов принятия решений в МСЭ.

Так, с 1 января 2017 года на веб-сайте МСЭ общественности будут доступны входные документы, резюме решений, отчеты и другие итоговые документы. Данный процесс станет постоянной составной частью основных конференций и собраний МСЭ в предстоящие годы, в том числе собраний рабочих групп Совета МСЭ, консультативных групп МСЭ, предстоящей Всемирной конференции по развитию электросвязи 2017 года и основного руководящего органа МСЭ – Полномочной конференции, которая должна в очередной раз пройти в последнем квартале 2018 года.

 
 
Ссылка на источник 5
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международный союз электросвязи приступил к реализации новой политики доступа к информации и обязался предоставлять открытый online доступ к большему объему...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Иркутский "Боярышник" хотели ввезти в Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика