Видеомост между столицами трех стран прошел в пресс-центре Sputnik. На каждой из площадок специалисты рассказали подробности об усилении группировки НАТО на восточноевропейских рубежах и даже объяснили, с какой целью это происходит.



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"Это все — военная психотерапия, ведь нельзя говорить о том, что это количество войск сможет укрепить безопасность этих стран. В каждой стране нужно как минимум по дивизии разместить для безопасности", — отметил военный эксперт и политолог Александр Тиханский.

При этом, приближение войск НАТО к границам Беларуси и России, отметил гость МПЦ Sputnik, "нарушает сложившийся военный баланс" в регионе.

"Это ведет к появлению новых угроз национальной безопасности", — уверен Тиханский.

Рассказали эксперты из Молдовы, Беларуси и Эстонии также и о том, какое конкретно количество войск и техники НАТО были размещены в Польше и странах Прибалтики, и как на это необходимо реагировать.

Полную запись видеомоста Sputnik смотрите на видео.